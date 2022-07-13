Tozluyaka'nın kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor!

NTC Medya imzalı, FOX’un sevilen dizisi “Tozluyaka”ya Begüm Birgören, Nesrin karakteriyle dahil olmaya hazırlanıyor.

Kararsız ama aynı zamanda çok kurnaz olan Nesrin’in tek derdi vardır şu hayatta o da; eski kocası Önder’dir. Onu takıntı haline getiren Nesrin’in, kaybedeceği hiçbir şeyi kalmamıştır.

Başarılı oyuncu Begüm Birgören’in 3. bölüm itibarıyla hayat vereceği Nesrin karakteri şimdiden merak konusu oldu.

Oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar, Nebil Sayın, Kadim Yaşar, Kaan Mirac Sezen, Ecem Çalhan, Ulvi Kahyaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Can Bartu Aslan, Durukan Çelikkaya, Oğulcan Arman Uslu, Duygu Özşen, Özgür Foster ve Ahmet Haktan Zavlak gibi isimler barındıran dizinin senaryosunu Yekta Torunkaleme alıyor, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

“Tozluyaka”,18 Temmuz Pazartesi saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.