Toyota'dan Büyük Fırsatlar: Yenilenen Corolla, Egea'dan Daha Uygun Fiyatla Satışta

Toyota'dan Büyük Fırsatlar: Yenilenen Corolla, Egea'dan Daha Uygun Fiyatla Satışta
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 11-08-2024 18:55

Toyota, Türkiye otomobil pazarında dikkat çekici fiyatlarla öne çıkıyor. Şirket, yenilenen Corolla ve Cross Hybrid SUV modelleri ile hem uygun fiyatlar hem de büyük indirimler sunarak müşterilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Yenilenen Corolla, Fiat Egea Sedan’ın bazı versiyonlarından daha uygun bir fiyata sunuluyor. Örneğin, Fiat Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyonu 1.415.900 TL iken, Toyota'nın Yenilenen Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonu 1.346.500 TL'den satışa sunuluyor.

Cross Hybrid SUV’da Büyük İndirimler

Toyota’nın Cross Hybrid SUV modelinde ise 190.000 TL'ye varan indirimler mevcut. Örneğin, 1.8 Hybrid Flame e-CVT modelinde fiyat 1.965.000 TL'den 1.790.000 TL'ye düşmüş durumda. Bu cazip fırsatlar, Toyota’nın Türkiye pazarındaki rekabet gücünü artırıyor. Yüksek kaliteli ve yenilikçi modelleriyle Toyota, otomobil almak isteyenlerin radarına girmeye devam ediyor.

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