Torba Yasa'da Büyük Müjde: 7200 Prim Günü ve 3600 Ek Gösterge Düzenlemeleri Geliyor!

Bağ-Kur ve Ek Gösterge Düzenlemeleri Heyecan Yarattı

Torba Yasa, çalışma hayatını kökten değiştirecek düzenlemelerle gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesi ve 3600 ek göstergeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bu yasa, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Ev Kadınlarına 3'te 1 Prim Desteği

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına yönelik prim desteği ve isteğe bağlı sigorta sisteminin kurulacağını belirtti. Bu sistem, Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde hayata geçirilecek.

Prim Gün Sayısında İndirim

Bağ-Kur'luların prim gün sayısının düşürülmesi çalışmaları sürüyor. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi

3600 ek gösterge düzenlemesi, çalışan ve emekli kamu personelini yakından ilgilendiriyor. Bu düzenleme ile birinci dereceye yükselen devlet memurları için ek göstergeler yeniden düzenlenecek.

Yasanın Yürürlüğe Girişi Merakla Bekleniyor

Torba Yasa'nın yürürlük tarihi henüz netleşmedi. İşsizlik Sigortası Kanunu ve diğer değişiklikleri içeren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Gelişmeleri takip etmeye devam edin!