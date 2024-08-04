Torba Yasa ile Büyük Düzenlemeler: Staj, Taşeron, Sicil Affı ve Kademeli Emeklilik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milyonlarca vatandaşın beklediği torba yasa düzenlemeleriyle ilgili önemli adımlar attı. Torba yasa tasarısı, staj ve çıraklık mağdurlarına erken emeklilik, taşeron çalışanlara kadro, mahkumlara af, sicil affı ve kademeli emeklilik gibi birçok önemli değişiklik öneriyor. Şu ana kadar 45 maddesi kabul edilen tasarı, toplamda 83 madde içeriyor; kalan 43 madde ise henüz görüşülmeyi bekliyor.

Meclis, tatil dönemine girdiği için bu düzenlemelerin detayları ve onay süreçleri Ekim ayında netleşecek. Tasarıda ayrıca, Bağ-Kur prim indirimi, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge ve ev hanımlarına prim desteği gibi maddeler de bulunuyor. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, torba yasa ile birçok sorunun çözülmesini beklediklerini belirterek, Meclis’in öncelikli olarak acil çözümler üretmesi gerektiğini ifade etti. Torba yasa ile ilgili son gelişmeleri takip etmek için Ekim ayını beklemek gerekiyor.