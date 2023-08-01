Toplu parayı yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik müjdesi geldi! İşte aranan şartlar

Kolay emeklilik müjdesi geldi! İşte aranan şartlar... Toplu parayı yatır hemen emekli ol- Erken emeklilik, birçok çalışan vatandaşın hayalidir. Emekli olmak için ödenmesi gereken primler ve belli bir sigorta yılı gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak bu şartlar yerine getirilirken bazen aksaklıklar yaşanabilmektedir. Neyse ki, bazı istisnalar bulunmaktadır ve bu istisnalarla toplu ödeme yaparak erken emekli olmak mümkündür. Yasalara göre normalde çalışılmayan dönemler için geriye dönük prim ödeme imkanı yoktur. Ancak bazı durumlarda bu istisnalar sayesinde yıllarca çalışma zorunluluğu olmadan erken emeklilik sağlanabilmektedir. Bu istisnalar kadınlar ve erkekler için farklılık göstermektedir.

Örneğin;

Kadınlar doğum sonrası üç çocuğa kadar olan süreleri borçlanarak 2160 gün prim kazanabilmektedirler. Bu sayede yaş ve yıl şartları tamamlandığında 6 yıl beklemeden erken emekli olma imkanına sahip olabilirler. Erkekler ise sigortadan önceki askerlik sürelerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebilir ve 1 yıl erken emekli olabilirler. Ayrıca sigortadan sonraki askerlik süreleri de borçlanılarak prim kazanılmaktadır. Yedek subaylar ise 12 aylık dönemin primini kullanabilmektedirler ve yıpranma ile 3 ay daha kazanma imkanı bulunmaktadır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesine göre sigortalıların borçlanma yapabileceği süreler şu şekilde düzenlenmiştir:

Kadınlar doğum sonrası üç çocuğa kadar olan doğum sürelerini toplu ödeme ile satın alabilir ve 2160 gün prim kazanabilirler. Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkündür. Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurlar, personel mevzuatına göre ücretsiz izin sürelerini borçlanabilirler. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılabilir. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabilmektedir. Ancak normal staj ve çıraklık süreleri borçlanılamamaktadır. Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılabilir. Grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılabilir. Hekimler fahri asistanlıkta geçen süreleri borçlanabilirler. Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanları bulunmaktadır. Part-time çalışanlar, 30 günden az çalışanlar veya ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabilirler. Yurt dışına gönderilen ve öğrenimini tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı borçlanma hakları bulunmaktadır. Yurt dışında çalışanlar bu süreleri, yurt dışında bulunan kadınlar ise 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri borçlanabilirler.

Bu nedenle, erken emeklilik düşünen vatandaşların ilgili mevzuatı ve kriterleri dikkatlice incelemesi ve uzman görüşlerine başvurması önemlidir.