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Gecce Magazin Haberleri

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi sezonu açtı!

Tolgahan Sayışman (40), eşi Almeda Abazi (30) ve çocukları Efehan ile Alina’yla birlikte tatil sezonunu açtı. Ünlü oyuncu ve ailesi, önceki gün Bodrum’daki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi sezonu açtı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2022 12:45

Abazi, kendisini serin sulara bırakarak, denizin tadını çıkardı. Bol bol yüzen Almeda Abazi, ardından kumda ağabeyi Efehan ile oynayan Alina’nın yanına gelmek istemesiyle kızını kucağına alarak onunla ilgilendi. Kısa bir su sefasının ardından Alina’yı babasına teslim eden Abazi, bu kez Efehan ile ilgilendi. Efehan ile denizde yüzen Almeda Abazi’nin fotoğraflarını eşi Tolgahan Sayışman cep telefonu ile çekti.  Geçtiğimiz yıl kızları Alina’yı kucağına alan Almeda Abazi, denizden çıkarken mayosuyla görüntü vermemek için havlusuyla önlem aldı. 

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