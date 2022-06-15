Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi sezonu açtı!

Abazi, kendisini serin sulara bırakarak, denizin tadını çıkardı. Bol bol yüzen Almeda Abazi, ardından kumda ağabeyi Efehan ile oynayan Alina’nın yanına gelmek istemesiyle kızını kucağına alarak onunla ilgilendi. Kısa bir su sefasının ardından Alina’yı babasına teslim eden Abazi, bu kez Efehan ile ilgilendi. Efehan ile denizde yüzen Almeda Abazi’nin fotoğraflarını eşi Tolgahan Sayışman cep telefonu ile çekti. Geçtiğimiz yıl kızları Alina’yı kucağına alan Almeda Abazi, denizden çıkarken mayosuyla görüntü vermemek için havlusuyla önlem aldı.