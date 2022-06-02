Oyuncu Tolgahan Sayışman, Cansu Canan Özgen'in 'Tolgahan Sayışman babasından neler gördü' sorusuyla Tolgahan Sayışman gözyaşlarına boğuldu. Ekranda ilk kez ağlayan Sayışman, gözyaşlarına hakım olamadı ve programda duygusal dakikalar yaşadı. Oyuncu, duygularını şöyle ifade etti: ''Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum... Böyle bir adam değilim...Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay... Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri...''