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Gecce Magazin Haberleri

Tolga Karel dördüncü kez baba oldu!

Tolga Karel, geçtiğimiz kasım ayında baba olacağını açıklamıştı.

Tolga Karel dördüncü kez baba oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-05-2022 17:07

Tolga Karel ile eşi Saraj Scott, dördüncü çocuklarını kucağına aldı. Çiftin oğlu oldu. Geçtiğimiz ay babasının vefatıyla sarsılan Tolga Karel, oğluna babasının adı olan ‘Tufan’ ismini verdi.

Oyuncu, duygularını şu şekilde belirtti: ''Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı, yerine melekleriyle onun kadar merhametli, ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu aslan yürekli babam… Biz ona baktıkça seni her an, her yerde yaşatacağız adınla birlikte… Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun.''

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