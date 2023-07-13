TOKİ'den ev derdini tarih edecek kampanya! TOKİ ayda 2.300 TL'ye 3+1 ev sahibi yapacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

TOKİ ayda 2.300 TL'ye 3+1 ev sahibi yapacak! İşte başvuru şartları ve detaylar... TOKİ'de ev derdini tarih edecek kampanya- TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik başvuru şartları ve konut satışı olan iller belirlenmiştir. Haziran ve Temmuz 2023 aylarında TOKİ, uygun fiyatlı projeleri başlatarak yeni ev sahiplerini kura ile belirleyecektir.

TOKİ'nin ucuz konut satışı olan iller ve başvuru şartları, alt ve orta gelir grubundan ailelerin konut sahibi olma fırsatını artırmayı hedeflemektedir. Ancak, detaylı bilgilere TOKİ'nin resmi internet sitesi veya yerel TOKİ şubelerinden ulaşmak gerekmektedir.

TOKİ'nin başvuru şartları genellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı, daha önce konut sahibi olmamayı veya tapuda kayıtlı bir konuta sahip olmamayı, belirli bir gelir sınırının altında olmayı içermektedir. Başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması da önemlidir.

Ucuz konut satışı olan iller ve projeler, TOKİ tarafından belirlenmekte olup genellikle alt gelir gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli bölgelerde gerçekleştirilmektedir.

Vatandaşlar, TOKİ'nin resmi kanallarından veya yetkililerinden güncel bilgilere ulaşmalı, başvuru süreci ve ilgili projeler hakkında doğru ve güvenilir bilgilere sahip olmalıdır.

TOKİ'ye uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenlerin başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvurulan projenin bulunduğu ilde en az 1 yıl ikamet etmek veya il nüfusuna kayıtlı olmak,

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak ve tapuda kayıtlı bir konutun bulunmaması,

25 yaşını doldurmuş olmak (eşinin vefat ettiği durumlarda yaş şartı aranmamaktadır),

Aylık hane halkı gelirinin net olarak en fazla 21.000 TL olması,

Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilmesi.

Kura sonucunda asil veya yedek hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini geri alabilecektir. Sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri için başvuru bedelleri 24 Temmuz 2023 tarihinden, yedek hak sahipleri için ise 28 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geri alınabilecektir.

Peşinat bedeli için %10 oranında peşinat ödemesi yapılacak ve kalan tutar belirlenen vade seçenekleriyle taksitlendirilecektir. Taksit ödemeleri ayda bir yapılacak ve borç bakiyesi güncelleme periyodu yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) olarak belirlenmiştir.

TOKİ'nin duyurduğu projelerin satış fiyatları, koşulları ve ödeme seçenekleri ilgili banka şubelerinde ve TOKİ'nin resmi web sayfası olan www.toki.gov.tr üzerinde duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatif ödeme koşulları da ilgili sitede bulunmaktadır.

TOKİ'nin başvuru şartlarına uygun olarak konut sahibi olmak isteyen vatandaşların TOKİ'nin resmi kanallarından güncel bilgilere erişmeleri ve başvuru sürecini takip etmeleri önemlidir.