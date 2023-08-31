TOKİ resmen duyurdu 25 Yaş Üstü 2000 TL'ye Ev Sahibi Olacak

Konut fiyatları başını almış gitmeye devam ediyor. Özellikle de son 2 senedir konut fiyatları kat be kat artmışken, TOKİ şehir şehir yeni konut kampanyalarını sunuyor. TOKİ'den kısa bir süreliğine başvuruları başlayan ve aylık ödemesi 2000 TL'den başlayan ev fırsatları için geç kalmamanız gerekiyor.

TOKİ tarafından yapılan son dakika açıklama ev sahibi olmak isteyen bireyleri heyecanlandırdı. Ülke genelinde ev kiraları ortalama 7-8 bin TL üzerinde seyrederken TOKİ o şehirde 2000 lira ödeme ile birlikte vatandaşı konut sahibi yapacak. Konu ile alakalı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamasını yaptı.

TOKİ PROJESİ DİKKAT ÇEKTİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Erzurum Aşkale ilçesinde düzenlenen yeni kampanya kapsamında Konut Projesi başvurularının açıldığını belirtti . kampanyanın detayları merakla araştırılıyor. Erzurum aşkale'de yapılacak olan TOKİ projesi 10 adet konuttan oluşmakta ve 3+1 düzenlenmesiyle planlanan bu modern konutlar Tam da hayalini kurulacağı ev kapsamında değerlendirilmekte

TOKİ başvuruları ne zaman?

Erzurum'da düzenlenecek olan yeni TOKİ projesi kapsamında başvurular 4 Eylül'de başlayacak iken 8 Eylül'e kadar devam edecek. Başvuru ücretini 2000 TL olduğu açıklanırken bu ödemeler ise Ziraat Bankası aracılığı ile yapılabilecek.

Erzurum Aşkale TOKİ projesi kura çekilişi

Kura çekilişi 14 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşecek iken projeye 180 aya Varan vade imkanı ile tanıtılmış bulunuyor. Sadece 2.000 TL vererek başvurusunu yapacağınız TOKİ projesinde en düşük taksit tutarı 4000 TL olurken en yüksek taksit tutarı ise 4.647 TL olarak açıklanmış bulunuyor. Hak sahipleri sözleşme imzalama tarihlerini 25 Eylül ve 29 Eylül arasında tamamlayabilecek. Yedek hak sahipleri ise 9 Ekim ile 13 Ekim tarihleri arasında Sözleşme için TOKİ merkezlerine gidebilecek. Erzurum Aşkale'de düzenlenmiş olan TOKİ projesi ev sahibi olma hayali Kuran bireye büyük bir fırsat olarak açıklanmış bulunuyor