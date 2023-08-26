Advert

TOKİ bayram ettiren haberi verdi! 2+1 3+1 konutları onlarca ilde 2100-3200-4300 TL aylık taksitle satacak! İşte şartlar ve ödeme tablosu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), gençlere özel konut projeleri ile konut sahibi olma hayallerini desteklemeye devam ediyor. 21-31 yaş aralığındaki gençlere yönelik tasarlanan bu konutlar, uygun taksit seçenekleri ile gençleri ev sahibi yapmayı amaçlıyor.

TOKİ bayram ettiren haberi verdi! 2+1 3+1 konutları onlarca ilde 2100-3200-4300 TL aylık taksitle satacak! İşte şartlar ve ödeme tablosu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-08-2023 11:18

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni konut projeleri ile vatandaşlara uygun koşullarda konut sahibi olma imkanı sunmaya devam ediyor. TOKİ'nin son duyurusuna göre, 21-31 yaş aralığındaki gençler için özel olarak tasarlanmış konutlar, 29 ilde ve uygun taksit seçenekleriyle satışa sunulacak. İşte detaylar ve başvuru şartları:

21-31 Yaş Aralığına Özel Konut Fırsatı

TOKİ, gençlerin ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilmeleri için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Bu proje kapsamında, 21-31 yaş aralığındaki gençler için özel konutlar inşa edilecek. Gençler, uygun ödeme koşullarıyla bu konutlara sahip olabilecekler.

29 İlde Konut Seçeneği

TOKİ'nin gençlere yönelik konut projesi, Türkiye genelinde 29 ilde uygulanacak. Bu illerde yaşayan gençler, projenin sunmuş olduğu avantajlardan faydalanabilecekler. Konutlar, şehir merkezlerine yakın konumlar tercih edilerek planlandı.

Uygun Taksit Seçenekleriyle Konut Sahibi Olma Fırsatı

Gençlere özel tasarlanan konutlar için ödeme koşulları da oldukça avantajlı. TOKİ, gençlere uygun taksit seçenekleri sunarak ev sahibi olma yolunda önemli bir adım atmalarını sağlıyor. Bu sayede gençler, yüksek peşinat ödemeden de konut sahibi olma fırsatı elde edebilecekler.

Başvuru Şartları ve Süreci

TOKİ'nin gençlere yönelik konut projesine başvurular, belirlenen tarihler arasında online olarak alınacak. Başvuruların nasıl yapılacağı ve gerekli belgelerin neler olduğu, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden detaylı bir şekilde duyurulacak. Başvuru sürecine ilişkin tüm bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde takip edilmesi önemlidir.

Başvuru şartları ve süreci, TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden duyurulacak. Gençlerin bu fırsatı değerlendirmesi, kendi geleceklerine yapacakları önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Detaylı bilgileri öğrenmek ve başvuru sürecini takip etmek için TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler
Emeklinin cüzdanı para dolacak! 16.250 TL maaş + ek ödeme hesaplara Pazartesi yatırılıyor: EYT, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı hepsi Emeklinin cüzdanı para dolacak! 16.250 TL maaş + ek ödeme hesaplara Pazartesi yatırılıyor: EYT, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı hepsi
Emeklilerin gözü kulağı Meclis'teydi! Bayram ettiren haber tez geldi! Seyyanen zam+İntibak! İşte emeklilere yapılacak ara zam Emeklilerin gözü kulağı Meclis'teydi! Bayram ettiren haber tez geldi! Seyyanen zam+İntibak! İşte emeklilere yapılacak ara zam
Pazartesi sabahı bankaya giden emekliye trink 13.000 TL+6.000 TL ödeme var! Pazartesi sabahı bankaya giden emekliye trink 13.000 TL+6.000 TL ödeme var!
1.874 TL ve 2.811 TL Hak Kazandınız! Hemen PTT'ye Koşa Koşa Gitmeniz Gerek 1.874 TL ve 2.811 TL Hak Kazandınız! Hemen PTT'ye Koşa Koşa Gitmeniz Gerek
Son dakika: Halkbank 6 gün içinde başvuru yapan kişilere 50.000 TL ödeme yapacak Son dakika: Halkbank 6 gün içinde başvuru yapan kişilere 50.000 TL ödeme yapacak
SGK erken emeklilik için Pazartesi tarihini verdi! Haberi duyanlar kimlikleriyle SGK müdürlüklerine koşacak! SGK erken emeklilik için Pazartesi tarihini verdi! Haberi duyanlar kimlikleriyle SGK müdürlüklerine koşacak!
ÇOK OKUNANLAR
O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin