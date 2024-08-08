Togg T10F, 2025'te Türkiye'de Kullanıcılarla Buluşacak: Testler Devam Ediyor

Türkiye'nin global teknoloji markası Togg, ikinci akıllı mobilite cihazı T10F'in test süreçlerini hızla sürdürüyor. T10F, güvenlik, dayanım ve aerodinamik testlerinin yanı sıra mevsimsel koşullarda da performans gösterecek.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, T10F'in 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye’den kullanıcılarla buluşturulacağını açıkladı.

Karakaş, T10F’in CES 2024’te tanıtıldığını ve Türkiye'nin ardından Avrupa pazarına girmeyi hedeflediklerini belirtti. T10F, RWD ve AWD seçenekleriyle farklı menzil ve performans alternatifleri sunacak.

Ayrıca, Togg'un uzun vadeli hedefleri arasında 2032’ye kadar 1 milyon araç üretimi ve küresel rekabette daha güçlü bir pozisyon almak bulunuyor.