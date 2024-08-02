TKDK’dan Çiftçilere 18 Milyon TL Hibe Desteği: IPARD-III Programı Başladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye genelinde IPARD-III programını başlattı. Bu kapsamda çiftçilere toplamda 18 milyon TL hibe desteği sunulacak. Program, kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi hedefliyor ve 785 milyon Euro bütçeyle yürütülecek. IPARD-III, Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak şekilde genişletildi ve destek miktarı bu yıl artırıldı.

Başvurular, online sistem üzerinden 12 Temmuz 2024 tarihinde başladı ve 16 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Malogra Danışmanlık Kurucusu Bikem İnce İnanç, IPARD-III’ün tarımsal ve kırsal kalkınma alanında önemli destekler sunduğunu belirtti. Her bir çağrı kapsamında işletmelere 500 bin Euro’ya kadar hibe verilebileceği vurgulandı. Başvuruların doğru bir şekilde yönetilmesi için TSE ve TKDK tarafından akredite edilmiş danışmanlarla çalışmanın önemine dikkat çekildi.