Tiryakiler yasta! Marlboro, L&M, Viceroy, Parliament, Murattı, Kent, Lark, Camel, Winston kaç para oldu? Marka marka yeni sigara fiyatları

Hangi sigara markası ne kadar, kaç TL oldu? İşte Kasım 2023 güncel sigara fiyatları ve marka marka sigara fiyat listesi.

Marlboro Sigara Fiyatı 2023

Marlboro sigaraları, tiryakiler tarafından en çok tercih edilen sigara markalarından biridir. Kasım 2023 itibarıyla Marlboro marka sigaraların fiyatları şu şekildedir:

Marlboro Edge sigara fiyatı: 54,00 TL

Marlboro Touch sigara fiyatı: 55,00 TL

Paket Marlboro sigara fiyatı: 56,00 TL

Marlboro sigaralarının fiyatlarına bakıldığında, tiryakilerin tercihlerine göre farklı seçenekler bulunmaktadır. İster uzun ister kısa Marlboro sigaraları olsun, her seçenek için fiyatlar belirlenmiştir.

Parliament Sigara Fiyatları

Parliament sigaraları, kalitesiyle bilinen bir markadır. Kasım 2023 itibarıyla Parliament sigara fiyatları şu şekildedir:

Parliament Aqua Blue Slims sigara fiyatı: 58,00 TL

Uzun Parliament sigara fiyatı: 57,00 TL

Kısa Parliament sigara fiyatı: 57,00 TL

Parliament Midnight Blue sigara fiyatı: 57,00 TL

Parliament sigaraları da farklı çeşitleriyle tiryakilerin tercihlerine hitap etmektedir.

Muratti Sigara Fiyatları Kasım 2023

Muratti sigaraları da sigara tiryakileri tarafından sıkça tercih edilen markalardan biridir. Kasım 2023 itibarıyla Muratti sigara fiyatları şu şekildedir:

Muratti sigara fiyatı: 54,00 TL

Muratti Blu sigara fiyatı: 53,00 TL

Muratti sigaralarının fiyatları, çeşitlerine göre farklılık gösterebilir. İster klasik Muratti sigarası ister Blu çeşidi olsun, her seçenek için ayrı fiyatlar belirlenmiştir.

Kent Sigara Fiyatları

Kent sigaraları da tiryakiler arasında popülerdir. Kasım 2023 itibarıyla Kent sigara fiyatları şu şekildedir:

Kent D Line sigara fiyatı: 53,00 TL

Kent D Range sigara fiyatı: 53,00 TL

Kent Dark Blue, Dark Blue Long sigara fiyatı: 53,00 TL

Kent Blue, Grey, White sigara fiyatı: 55,00 TL

Kent Slims sigara fiyatı: 58,00 TL

Kent sigaralarının farklı çeşitleri, tiryakilerin tercihlerine göre fiyatlandırılmıştır.

Lark Sigara Fiyat Listesi

Lark sigaraları, çeşitlilik gösteren paket boyutlarına ve satış noktalarına bağlı olarak farklılık gösterebilecek bir fiyat listesine sahiptir. Kasım 2023 itibarıyla Lark sigara fiyatı 53,00 TL olarak belirlenmiştir.

Camel Sigara Fiyatları

Camel sigaraları, sigara fiyatlarının sürekli olarak değiştiği günümüzde merak edilen bir markadır. Kasım 2023 itibarıyla Camel sigara fiyatları şu şekildedir:

Camel Slender sigara fiyatı: 50,00 TL

Camel Deep Blue sigara fiyatı: 50,00 TL

Camel Black & White sigara fiyatı: 52,00 TL

Camel Yellow & Brown sigara fiyatı: 53,00 TL

Winston Sigara Fiyatları

Winston sigara fiyatları da tiryakiler için önemlidir. Kasım 2023 itibarıyla Winston sigara fiyatları şu şekildedir:

Winston Slender sigara fiyatı: 53,00 TL

Winston Dark Blue, Deep Blue sigara fiyatı: 53,00 TL

Winston sigara fiyatı: 54,00 TL

Winston Slims sigara fiyatı: 55,00 TL

Winston Xsence sigara fiyatı: 57,00 TL

Diğer Sigara Fiyatları Listesi 2023 Kasım

Chesterfield sigara fiyatı: 52,00 TL

L&M sigara fiyatı: 47,00 TL

Dunhill sigara fiyatı: 60,00 TL

Rothmans sigara fiyatı: 51,00 TL

Tekel 2000 sigara fiyatı: 48,00 TL

Tekel 2001 sigara fiyatı: 50,00 TL

Viceroy sigara fiyatı: 52,00 TL

Pall Mall sigara fiyatı: 52,00 TL

Sigara Fiyatlarının Tüketim Üzerindeki Etkisi

Sigara fiyatlarında yapılan değişiklikler, sigara tüketimi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Sigara fiyatlarının artması, sigara tüketimini azaltmaya yönelik bir politikanın bir parçası olarak görülür. Yüksek fiyatlar, sigara tiryakilerini sigara kullanmaktan caydırabilir ve yeni başlayanların sigaraya başlama olasılığını azaltabilir.