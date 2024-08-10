Ticaret Bakanlığı’ndan E-Ticaret Düzenlemelerinde Önemli Değişiklik

Ticaret Bakanlığı’ndan E-Ticaret Düzenlemelerinde Önemli Değişiklik
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2024 11:15

Ticaret Bakanlığı, "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Bu düzenleme, e-ticaretin hızla büyüyen hacmi ve tüketici güvenliğini artırma amacıyla yapılmış önemli değişiklikleri içeriyor.

Bakanlık açıklamasında, e-ticaretin geleneksel ticarete kıyasla büyüdüğünü ve bu büyümenin tüketiciler açısından belirsizlikler yarattığını belirtti. Yeni düzenlemeyle, tüketicilerin cayma hakkının kullanımı ve iade masraflarıyla ilgili kurallar ertelendi, böylece tüketiciler herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma haklarını kullanabilecekler.

Ayrıca, düzenleme yurt dışı e-ithalatındaki kalitesiz ürünlerin yol açtığı mağduriyetleri engellemeyi ve iç pazarın dengesini korumayı amaçlıyor. Bu adımlar, hem tüketicilerin hem de yerli üreticilerin korunmasını sağlayarak e-ticaret pazarında adil bir rekabet ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Yeni düzenlemeler, 1 Ocak 2025 yerine 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

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