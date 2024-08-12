'Tezgah' filminin açık hava galası yapıldı

Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever’in oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Tezgah’ filmi 4 Ekim’de tüm Türkiye’de vizyonda girmeye hazırlanıyor.

Film vizyon öncesi ilk kez dün akşam Alaçatı Tarla’da gerçekleşen açık hava galasıyla sinemaseverlerle buluştu. ‘Tezgah’ın oyuncularının hazır bulunduğu gösterimde Murat Boz, Sarp- Bengi Apak, Beyza Şekerci -Engin Hepileri, Doğa Rutkay- Kerimcan Kamal, Barış Falay, Melisa Doğu, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan, Mustafa Aksakallı gibi ünlü isimler oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmadılar. Gösterim sonrasında gerçekleşen partide tüm ekip filmin ilk kez seyirciyle buluşmasını kutladı.

Ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alan gerilim-komedi türündeki ‘Tezgah’ın yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik yaparken müziklerinde Orçun Orçunsel imzası bulunuyor.

‘Tezgah’, 4 Ekim’de A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda!