'Tezgah’ filmi Alaçatı'da gala yapacak!

Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini de Kadir Çermik’le beraber üstlendiği ‘Tezgah’ filmi 11 Ağustos Pazar günü seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Oyuncuların ve ekibin katılımıyla ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkacak filmin açık hava galası Alaçatı’da yapılacak.

'Tezgah’ filmi Alaçatı'da gala yapacak!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 05-08-2024 14:03

Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever’in oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Tezgah’ filmi 4 Ekim’de vizyona girmeden önce 11 Ağustos Pazar günü Alaçatı’da açık hava galasını yapmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncularının katılacağı gösterim sonrasında gerçekleşecek partide tüm ekip heyecanını seyircilerle paylaşacak. 

Ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alan gerilim-komedi türündeki ‘Tezgah’ın yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik yaparken müziklerinde Orçun Orçunsel imzası bulunuyor. 

 

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