'Tezgah’ filmi Alaçatı'da gala yapacak!

Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever’in oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Tezgah’ filmi 4 Ekim’de vizyona girmeden önce 11 Ağustos Pazar günü Alaçatı’da açık hava galasını yapmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncularının katılacağı gösterim sonrasında gerçekleşecek partide tüm ekip heyecanını seyircilerle paylaşacak.
Ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alan gerilim-komedi türündeki ‘Tezgah’ın yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik yaparken müziklerinde Orçun Orçunsel imzası bulunuyor.
‘Tezgah’, 4 Ekim’de A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda!