‘Tezgah’ filmi 4 Ekim'de vizyonda

Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini de Kadir Çermik’le beraber üstlendiği ‘Tezgah’ filmi yarın (4 Ekim) vizyona giriyor.

‘Tezgah’ filmi 4 Ekim'de vizyonda
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 03-10-2024 12:37

Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever’i buluşturan ‘Tezgah’ filmi geçtiğimiz aylarda İzmir ve İstanbul’da yaptığı açık hava gösterimleriyle sinemaseverlerle ilk kez buluşmuştu. Yarından itibaren Türkiye’nin birçok yerinde vizyonda olacak film bir yazar, aktrist ve müzisyen etrafında gelişen olayları gerilim-komedi türünde anlatıyor.

 

Ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alan ‘Tezgah’ın yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik yaparken müziklerinde Orçun Orçunsel imzası bulunuyor.

 

‘Tezgah’ filminin, soundtrack’i ‘Döndür’ tüm dijital platformlarda yayında!

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