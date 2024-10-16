Testosteron düşüklüğünün 10 belirtisi

Testosteron düşüklüğü belirtilerini paylaşan Prof. Dr. Koylan, şüphesi olan kişilerin doktora başvurmasının önemine vurgu yaptı.

1. Cinsel istekte azalma

Testosteron, cinsel dürtü veya libido üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Testosteron seviyelerindeki düşüş, cinsel istek azalmasına neden olabilir. Araştırmalar, testosteron replasman tedavisinin düşük libido yaşayan erkeklerde cinsel isteği artırabildiğini gösteriyor.

2. Sertleşme sorunları

Testosteron, ereksiyonların elde edilmesi ve sürdürülmesinde kritik bir rol oynar. Düşük testosteron seviyeleri sertleşme sorununa yol açabilir.

3. Kas kütlesinde azalma

Testosteron, kas büyümesi ve gücünde önemli bir faktör. Testosteron eksikliği, kas kütlesinde azalma ve kas gücünde düşüş ile ilişkilendiriliyor. Bir araştırma, testosteron replasmanının kas kütlesini ve gücünü artırabileceğini gösteriyor.

4. Vücut yağında artış

Testosteron, yağ dağılımını düzenler. Düşük testosteron seviyeleri, vücut yağının özellikle abdominal bölgede artmasına yol açabilir. Bu durum, insülin direnci ve metabolik sendrom riskini artırabilir.

5. Kemik yoğunluğunda azalma

Testosteron, kemik yoğunluğunu korumada önemli bir rol oynar. Düşük testosteron seviyeleri, osteoporoz yani kemik erimesi ve kırık riskinde artışa neden olabilir. Kemik yoğunluğundaki bu azalma, yaşlı erkeklerde daha belirgin hale gelir.

6. Yorgunluk ve enerji eksikliği

Düşük testosteron seviyeleri, sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği hissine yol açabilir. Çeşitli çalışmalar, düşük testosteron seviyelerinin yorgunluk ve depresyon belirtileri ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

7. Ruh halinde kötüleşme ve depresyon

Testosteron seviyelerinin düşmesi, ruh hali değişikliklerine ve depresyona neden olabilir. Araştırmalar, testosteron replasmanının bazı erkeklerde depresyon belirtilerini hafifletebileceğini öne sürüyor.

8. Zihinsel keskinlikte azalma

Testosteron, bilişsel işlevler üzerinde de etkiye sahip. Düşük testosteron seviyeleri, konsantrasyon güçlüğü, hafıza problemleri ve azalmış zihinsel keskinlik ile ilişkilendiriliyor. Testosteron tedavisinin bilişsel işlevleri iyileştirebileceğine dair bazı kanıtlar da var.

9. Kan hacminde azalma ve anemi

Testosteron, kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyarır. Düşük testosteron seviyeleri, düşük kan hacmi ve anemiye yol açabilir. Bu durum, genellikle yorgunluk ve düşük enerji seviyeleri ile ilişkilidir.

10. Vücut kıllanmasında azalma

Testosteron, vücut kıllanmasının düzenlenmesinde rol oynar. Düşük testosteron seviyeleri, vücut ve yüz kıllarının azalmasına yol açabilir. Bu durum, hormonal dengesizliklerin bir işareti olabilir.