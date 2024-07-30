Tesla'dan 1,8 Milyon Araç İçin Büyük Geri Çağırma: Kaput Sorunu Yüzünden Kazalar Riski!

Tesla'dan 1,8 Milyon Araç İçin Büyük Geri Çağırma: Kaput Sorunu Yüzünden Kazalar Riski!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2024 17:59

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın 1,8 milyondan fazla aracını geri çağırdığını duyurdu. Sorun, araçların kaputlarının beklenmedik bir şekilde açılabilmesi ve sürücünün görüşünü engelleyerek kazalara yol açma potansiyeli ile ilgili. 2021-2024 Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 Model Y araçlarını kapsayan geri çağırma, Çin'de üretilen kaput mandallarındaki bir arızadan kaynaklanıyor. Tesla, Mart ayında gelen kaput açılma şikayetlerinin ardından bu durumu araştırdı ve sorun tespit etti.

NHTSA, Tesla'nın havadan yazılım güncellemesi yaparak ve araç sahiplerine bildirimde bulunarak sorunu çözeceğini belirtti. Tesla, bu sorun Avrupa ve Kuzey Amerika'da daha az görülse de önlem amaçlı geri çağırma kararı aldığını ifade etti. Bu, Tesla'nın bu yıl içindeki ikinci büyük geri çağırma olayı ve kalite kontrol süreçleri hakkında endişeleri artırmış durumda.

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