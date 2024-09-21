Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı

Teşkilat dizisinin 5. Sezonu yepyeni konseptiyle seyirciyle buluşuyor. Dizinin kadrosuna yeni isimler katılmaya da devam ediyor.

Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-09-2024 18:29

TRT1’in büyük beğeniyle izlenen dizisi Teşkilat, 5. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. 22 Eylül Pazar günü başlayacak olan yeni sezon, "Altay’dan Tuna’ya" sloganıyla dikkat çekiyor. Tims&B imzalı dizinin bu sezonu, önceki sezonlardan oldukça farklı olacak.

Burak Arlıel’in yönettiği dizinin yeni kadrosu da merakla bekleniyor. Diziye son katılan isimlerden biri olan Özlem Maden, mafya babası Hamdi’nin (Murat Han) eşi Güniz karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra, yeni sezonda kadroya katılan diğer ünlü oyuncular arasında Tolga Sarıtaş (Altay), Tuvana Türkay (Kate), Murat Aygen (Tufan), Ushan Çakır (Makinist), Eren Hacısalihoğlu (Sedat), Adnan Biricik (Akif) ve Gizem Güneş (Selen) yer alıyor.

Teşkilat’ın beşinci sezonu, sürükleyici senaryosu ve güçlü kadrosuyla seyircilere yine aksiyon dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

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