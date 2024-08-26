Teşkilat dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı

Tims&B imzalı fenomen dizi Teşkilat, merakla beklenen 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizinin yeni sezonu, önceki sezonlardan oldukça farklı olacak.



5sezon çekimlerinin salı günü başlayacağı açıklanan dizide, Sarp Levendoğlu’nun veda etmesiyle birlikte ekibe yeni karakterler katılıyor. Bu sezon, Saygın Soysal’a da teklif götürüldüğü öğrenilirken, dizinin başrolünde Tolga Sarıtaş’ın hayat vereceği Yüzbaşı Altay Yalçındağ, izleyicileri etkileyici bir çatışma sahnesiyle selamlayacak.

Önceki sezonlarda İstihbarat Tim’ine odaklanan dizi, bu sezon karakterlerin kişisel hikayelerine daha fazla yer vererek izleyicilere derinlemesine bir drama sunacak. Dizinin yeni karakterlerinden biri, mafya babası Hamdi’nin yeğeni olacak ve bu rolü başarılı oyuncu Eren Hacısalihoğlu canlandıracak. Hamdi karakterine ise usta oyuncu Adnan Biricik hayat verecek. Hamdi, Bulgaristan’daki bir hapishanede Korkut (Yunus Emre Yıldırımer) ile karşılaşarak dizide önemli bir rol oynayacak.

Teşkilat, 5. sezonunda yeni karakterler ve derinlemesine işlenecek hikayeleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.