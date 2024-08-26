Teşkilat dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı

“Teşkilat” 5. Sezonuyla Farklı Bir Yön Kazanıyor: Yeni Karakterler, Heyecanlı Hikayeler

Teşkilat dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2024 15:44

Tims&B imzalı fenomen dizi Teşkilat, merakla beklenen 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizinin yeni sezonu, önceki sezonlardan oldukça farklı olacak.

5sezon çekimlerinin salı günü başlayacağı açıklanan dizide, Sarp Levendoğlu’nun veda etmesiyle birlikte ekibe yeni karakterler katılıyor. Bu sezon, Saygın Soysal’a da teklif götürüldüğü öğrenilirken, dizinin başrolünde Tolga Sarıtaş’ın hayat vereceği Yüzbaşı Altay Yalçındağ, izleyicileri etkileyici bir çatışma sahnesiyle selamlayacak.

Önceki sezonlarda İstihbarat Tim’ine odaklanan dizi, bu sezon karakterlerin kişisel hikayelerine daha fazla yer vererek izleyicilere derinlemesine bir drama sunacak. Dizinin yeni karakterlerinden biri, mafya babası Hamdi’nin yeğeni olacak ve bu rolü başarılı oyuncu Eren Hacısalihoğlu canlandıracak. Hamdi karakterine ise usta oyuncu Adnan Biricik hayat verecek. Hamdi, Bulgaristan’daki bir hapishanede Korkut (Yunus Emre Yıldırımer) ile karşılaşarak dizide önemli bir rol oynayacak.

Teşkilat, 5. sezonunda yeni karakterler ve derinlemesine işlenecek hikayeleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Benzer Haberler
IBAN numaranıza ödemeler yatacak! Akbank üzerinden başvuru yapılacak! IBAN numaranıza ödemeler yatacak! Akbank üzerinden başvuru yapılacak!
Emekli maaşlarını alanlar dikkat! 10 gün içinde 100 bin TL ödenek! Emekli maaşlarını alanlar dikkat! 10 gün içinde 100 bin TL ödenek!
3 bankadan emeklilere müjdeli haber! SSK emeklisine 50 bin TL kredi verilecek! 3 bankadan emeklilere müjdeli haber! SSK emeklisine 50 bin TL kredi verilecek!
50 yaş altı olanlar için erken emeklilik şartları açıklandı! 50 yaş altı olanlar için erken emeklilik şartları açıklandı!
PTT bu akşam açıkladı! 36000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi başladı! PTT bu akşam açıkladı! 36000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi başladı!
Halkbank Dev Kampanya Başlattı! Halkbank Dev Kampanya Başlattı!
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı:
  • 22-08-2024 11:43

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı: "Bomba gibi dönüyoruz"

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...
  • 23-08-2024 15:32

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili
  • 21-08-2024 10:08

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili

Gökhan Çıra:
  • 23-08-2024 16:00

Gökhan Çıra: "Ben yanlış hiçbir şey yapmadım"

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonuyla ilgili o bilgi sızdı!
  • 22-08-2024 11:37

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonuyla ilgili o bilgi sızdı!