Teşkilat dizisinin beşinci sezon hazırlıkları başladı: Tolga Sarıtaş kadroya dahil oldu

Teşkilat dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonda kadroya Tolga Sarıştaş da dahil oluyor. İşte detaylar...

Teşkilat dizisinin beşinci sezon hazırlıkları başladı: Tolga Sarıtaş kadroya dahil oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 17:45

TRT1’in Tims&B imzalı fenomen dizisi Teşkilat’ın beşinci sezonu için hazırlıklar başladı. Dizinin ağustos ortasında sete çıkması planlanıyor. Pazar akşamları seyirciyle buluşan Teşkilat, bu sezon da büyük bir heyecanla bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Çağlar Ertuğrul’un ardından gelen Murat Yıldırım, sezon sonunda diziye veda etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldırım’ın vedasının ardından ekibe katılacak yeni oyuncunun kim olacağı merak konusuyken, kulislerde bu ismin Tolga Sarıtaş olduğu konuşuluyordu. Gelen bilgiler doğrultusunda, Tolga Sarıtaş’ın “Altay” karakteriyle Teşkilat’a dahil olacağı kesinleşti.

Tolga Sarıtaş, daha önce Söz dizisinde Teşkilat’ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat ile partner olmuştu. Sarıtaş’ın diziye katılması, hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Teşkilat dizisinin beşinci sezonu, yeni karakterlerle birlikte yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

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