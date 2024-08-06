TEMU'da Minimum Sepet Tutarı Yeniden Düzenlendi

TEMU'da Minimum Sepet Tutarı Yeniden Düzenlendi
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 06-08-2024 19:39

Asya'dan gelen siparişlerde uygulanan vergi oranının %30'dan %60'a çıkarılması ve maksimum sipariş tutarının 150 euro'dan 30 euro'ya düşürülmesinin ardından TEMU, minimum sepet tutarını güncelledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, TEMU’nun minimum sepet tutarı 670 TL olarak belirlendi. Önceden sipariş vermek için gereken minimum tutar 1000 TL’nin üzerindeydi. Ancak, maksimum sipariş tutarındaki düşüş nedeniyle, minimum sepet tutarında da azalma yaşandı. Bu değişiklik, TEMU kullanıcılarının daha küçük alışverişler yapabilmesine olanak tanırken, vergi ve sipariş limitlerindeki bu radikal değişikliklerin alışveriş alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği merak konusu.

TEMU'da Yeni Vergi ve Sipariş Limitleri Alışverişi Nasıl Etkileyecek?

Asya’dan gelen siparişlerdeki vergi oranlarının %30’dan %60’a çıkarılması ve maksimum sipariş tutarının 150 euro’dan 30 euro’ya düşürülmesi, TEMU’nun minimum sepet tutarını önemli ölçüde etkiledi. Yapılan düzenlemeyle, TEMU’nun minimum sepet tutarı 670 TL olarak belirlendi. Bu değişiklik, önceki minimum sepet tutarının 1000 TL'nin üzerinde olduğu dönemdeki duruma kıyasla dikkate değer bir azalma sağladı.

Yeni vergi düzenlemeleri ve sipariş limitlerindeki bu radikal değişiklikler, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek. Vergi oranlarındaki artış, ürünlerin toplam maliyetini artırırken, sipariş limitlerindeki düşüş, daha küçük ve daha sık alışveriş yapılmasına yol açabilir. TEMU'nun bu güncellemesi, kullanıcıların alışveriş stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir, çünkü yeni limitler ve vergiler alışveriş kararlarını doğrudan etkiliyor.

Bu değişikliklerin yanı sıra, TEMU'nun sunduğu yeni fırsatlar ve düzenlemeler, hem mevcut hem de yeni kullanıcılar için daha erişilebilir alışveriş seçenekleri sunacak. Kullanıcılar, bu yeni kurallar altında alışveriş yaparken bütçelerini ve alışveriş alışkanlıklarını yeniden değerlendirmek durumunda kalacak.

Benzer Haberler
AKBANK hesabı olanlara bugün ve yarın 40.000 TL ödeme yapacak! Kısa sürecek! AKBANK hesabı olanlara bugün ve yarın 40.000 TL ödeme yapacak! Kısa sürecek!
TEK ÖDEME! Emekliye Ödeme Verilecek, Başvuru Yapan Emekli Bir Kerelik 15.000 TL Ödenecek Tutar Hesaplarda Olacak TEK ÖDEME! Emekliye Ödeme Verilecek, Başvuru Yapan Emekli Bir Kerelik 15.000 TL Ödenecek Tutar Hesaplarda Olacak
En Yüksek Mevduat Faizi: Fibabank ve ING Öne Çıkıyor! En Yüksek Mevduat Faizi: Fibabank ve ING Öne Çıkıyor!
HALKBANK VE 2 KAMU BANKASI Tarafından Yeni Duyuru: Maaş Almanız Durumunda 180.000 TL Ödeme Hazırlanacak! HALKBANK VE 2 KAMU BANKASI Tarafından Yeni Duyuru: Maaş Almanız Durumunda 180.000 TL Ödeme Hazırlanacak!
Temmuz Enflasyon Verileri Açıklandı: SGK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 3,23 Zam! Temmuz Enflasyon Verileri Açıklandı: SGK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 3,23 Zam!
1 Milyon Araca Ceza: EGEDES ile Egzoz Denetimleri Artıyor 1 Milyon Araca Ceza: EGEDES ile Egzoz Denetimleri Artıyor
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
  • 06-08-2024 13:29

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi