TEMU'da Minimum Sepet Tutarı Yeniden Düzenlendi

Asya'dan gelen siparişlerde uygulanan vergi oranının %30'dan %60'a çıkarılması ve maksimum sipariş tutarının 150 euro'dan 30 euro'ya düşürülmesinin ardından TEMU, minimum sepet tutarını güncelledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, TEMU’nun minimum sepet tutarı 670 TL olarak belirlendi. Önceden sipariş vermek için gereken minimum tutar 1000 TL’nin üzerindeydi. Ancak, maksimum sipariş tutarındaki düşüş nedeniyle, minimum sepet tutarında da azalma yaşandı. Bu değişiklik, TEMU kullanıcılarının daha küçük alışverişler yapabilmesine olanak tanırken, vergi ve sipariş limitlerindeki bu radikal değişikliklerin alışveriş alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği merak konusu.

TEMU'da Yeni Vergi ve Sipariş Limitleri Alışverişi Nasıl Etkileyecek?

Asya’dan gelen siparişlerdeki vergi oranlarının %30’dan %60’a çıkarılması ve maksimum sipariş tutarının 150 euro’dan 30 euro’ya düşürülmesi, TEMU’nun minimum sepet tutarını önemli ölçüde etkiledi. Yapılan düzenlemeyle, TEMU’nun minimum sepet tutarı 670 TL olarak belirlendi. Bu değişiklik, önceki minimum sepet tutarının 1000 TL'nin üzerinde olduğu dönemdeki duruma kıyasla dikkate değer bir azalma sağladı.

Yeni vergi düzenlemeleri ve sipariş limitlerindeki bu radikal değişiklikler, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek. Vergi oranlarındaki artış, ürünlerin toplam maliyetini artırırken, sipariş limitlerindeki düşüş, daha küçük ve daha sık alışveriş yapılmasına yol açabilir. TEMU'nun bu güncellemesi, kullanıcıların alışveriş stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir, çünkü yeni limitler ve vergiler alışveriş kararlarını doğrudan etkiliyor.

Bu değişikliklerin yanı sıra, TEMU'nun sunduğu yeni fırsatlar ve düzenlemeler, hem mevcut hem de yeni kullanıcılar için daha erişilebilir alışveriş seçenekleri sunacak. Kullanıcılar, bu yeni kurallar altında alışveriş yaparken bütçelerini ve alışveriş alışkanlıklarını yeniden değerlendirmek durumunda kalacak.