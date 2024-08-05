Temmuzda Elektrik Fiyatı Rekor Kırdı, O Gıda Ürünü İse Ucuzladı

TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı. Temmuz ayında tüketici fiyatları bazında en büyük artış, yüzde 38 ile elektrikte yaşandı. Elektrikteki bu artışı yüzde 17,22 ile alkollü içecekler ve yüzde 11,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Elektrikteki fiyat artışı rekor seviyeye ulaşırken, diğer dikkat çeken fiyat artışları yüzde 10,09 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 8,01 ile yumurta ve ilgili ürünler, yüzde 7,07 ile sebzelerde görüldü.

Patates ve bazı yumru bitkilerde ise yüzde 14,92 ile en fazla fiyat düşüşü yaşandı. Patatesteki bu düşüşü, yüzde 6,43 ile çocuk giyimi, yüzde 4,25 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,44 ile kümes hayvanları eti ve yüzde 2,96 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları izledi.

Bu veriler, enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların tüketici harcamalarına olan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.