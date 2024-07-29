Temmuz'da Açlık ve Yoksulluk Sınırlarında Artış

Temmuz'da Açlık ve Yoksulluk Sınırlarında Artış
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 09:45

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından yayımlanan rapora göre, temmuz ayında açlık ve yoksulluk sınırlarında önemli artışlar yaşandı. Açlık sınırı, bir önceki aya göre 202 lira artarak 20 bin 776 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 885 lira artışla 62 bin 302 liraya çıktı. Yılın ilk yedi ayında açlık sınırı 4 bin 293 lira, yoksulluk sınırı ise 15 bin 465 lira arttı.

Ankara'daki market verilerine göre, temmuzda et, balık ve yumurta için harcamalar 26 lira artarak 5 bin 995 liraya çıktı. Süt, yoğurt ve peynir harcamaları 28 lira artışla 4 bin 652 lira oldu. Meyve harcamaları 113 lira azalırken, sebze harcamaları 47 lira artarak 2 bin 420 liraya çıktı. Ekmek ve makarna gibi ürünler için harcama 124 lira artarak bin 749 liraya, pirinç ve bulgur içinse 9 lira artarak 835 liraya yükseldi.

Gıda dışı harcamalar da önemli bir artış gösterdi. Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki ihtiyaçları için harcaması gereken tutar 41 bin 526 liraya çıktı. Bu rakam, bu yılın ilk yedi ayında 11 bin 172 lira artış gösterdi.

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