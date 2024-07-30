Temmuz Enflasyon Verileri Kiracılar ve Ev Sahiplerini Bekliyor: Ağustos Kira Artış Oranı Belirlenecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon verileri, Ağustos ayı kira artış oranını belirleyecek. Reuters anketine göre, Temmuz ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,45 artması ve yıllık bazda yüzde 62,1'e gerilemesi bekleniyor. Mayıs ayında zirve yapan enflasyonun, baz etkisiyle Temmuz’da yıllık bazda düşüş göstermesi öngörülüyor.

Ancak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 42,2 seviyesinde. TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Temmuz ayındaki vergi ve fiyat ayarlamaları nedeniyle enflasyonun beklentilerin üzerinde olabileceğini belirtti. Bloomberg HT'nin anketi de Temmuz'da aylık enflasyonun yüzde 3,3 seviyesine yükselebileceğini gösteriyor. Bu veriler, kiracılar ve ev sahipleri için Ağustos ayında uygulanacak kira artış oranlarını doğrudan etkileyecek.