Temmuz Enflasyon Verileri Açıklandı: SGK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 3,23 Zam!

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı ve enflasyon oranı yüzde 3,23 olarak belirlendi. Bu oran, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2025'te maaşlarına yapılacak yüzde 3,23'lük zammı belirleyecek.

Memur ve memur emeklileri için ise 2025'in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında yüzde 5 zam yapılacak. Ancak, eğer enflasyon oranı bu belirlenen oranların üzerinde olursa, aradaki fark maaşlara yansıtılacak.

Zam oranları, temmuz ayındaki yüzde 3,23’lük enflasyon verisiyle başlamış olacak. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileri ile net zam oranı belirlenecek. Enflasyon oranının eksi çıkması durumunda, belirlenen zam oranında bir düşüş yaşanabilir.

Bu yılın en önemli enflasyon verisi, memur ve emekliler için zam beklentilerini etkileyen temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Gelecek aylardaki enflasyon oranları, zam beklentilerinin ne yönde şekilleneceğini gösterecek.