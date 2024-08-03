Temmuz Ayı Enflasyon Verileri Merakla Bekleniyor: Aylık Artış Yüksek, Yıllık Düşüş Eğiliminde

Temmuz Ayı Enflasyon Verileri Merakla Bekleniyor: Aylık Artış Yüksek, Yıllık Düşüş Eğiliminde
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 03-08-2024 19:01

Ekonomistler ve piyasalar, Temmuz ayı enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Aylık bazda yüksek bir artış beklenirken, yıllık TÜFE'nin düşüş eğiliminde olması öngörülüyor.

Beklentiler:

  • Reuters Anketi: 11 ekonomistin katıldığı ankette, Temmuz ayında TÜFE'nin %3,45 artması, yıllık enflasyonun ise %62,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi %42,2.
  • AA Finans Anketi: 15 ekonomistin katıldığı ankette, Temmuz ayında TÜFE'nin %3,51 artacağı, yıllık enflasyonun %62,23'e ineceği tahmin ediliyor. 2024 sonu enflasyon beklentisi %42,20.

TCMB'nin Tahminleri ve Açıklamaları:

  • Cevdet Akçay (TCMB Başkan Yardımcısı): Vergi ve fiyat ayarlamaları nedeniyle Temmuz ayında aylık enflasyona 1,5 puan ek katkı olacağını belirtti. Verinin beklentilerin üzerinde gelebileceğine dikkat çekti.
  • TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Temmuz ayı TÜFE beklentisi %2,77 olarak açıklanmıştı, ancak yukarı yönlü revize edildi.

Geçmiş Veriler ve Etkiler:

  • Ocak-Şubat 2024: TÜFE, fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle aylık %6,7 ve %4,53 arttı.
  • Mart-Nisan 2024: TÜFE aylık %3,2 arttı.
  • Mayıs 2024: TÜFE yıllık bazda zirve yaparak %3,37 arttı.
  • Haziran 2024: Aylık artış %2'nin altına düşerek yıllık enflasyon %71,60 oldu.

Temmuz Ayı Enflasyon Verisinin Açıklanma Tarihi:

TÜİK, Temmuz ayı enflasyon verisini 5 Ağustos saat 10.00'da açıklayacak.

Ekonomistlerin Beklentileri:

Alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki vergi güncellemeleri, akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artışlar Temmuz ayında beklenen enflasyon artışının ana sebepleri arasında yer alıyor. Geçen yılın yüksek baz etkisi, bu yılın hızlı düşüşünde önemli bir etken. Seçim sonrası sıkılaştırma politikaları ve TCMB'nin faiz artışları, enflasyonla mücadelede kritik adımlar olarak görülüyor. TCMB, enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikasını sıkılaştıracağını belirtti.

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