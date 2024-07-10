Temmuz ayı boyunca Garanti BBVA 1000 TL ödeme yapacak!

Garanti BBVA, Temmuz ayı boyunca müşterilerini sevindirecek büyük bir kampanya başlattı. Banka, şubeye gitmeye gerek kalmadan müşterisi olan kişilere, kredi kartı başvurusu yapmaları ve belirli şartları yerine getirmeleri durumunda 1000 TL bonus hediye ediyor. Bu kampanya, özellikle dijital bankacılığın avantajlarından yararlanmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte Garanti BBVA'nın sunduğu bu cazip kampanyanın detayları ve nasıl yararlanabileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler.

Garanti BBVA'nın Temmuz Kampanyası Nedir?

Garanti BBVA, 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak özel bir kampanya duyurdu. Bu kampanya, Garanti BBVA’nın dijital kanallarını kullanarak temassız müşteri olma teknolojisi ile banka müşterisi olan kişileri hedefliyor. Kampanya kapsamında, Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan yeni müşterilere, 20 Ağustos 2024 tarihine kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaları için 1000 TL bonus verilecek. Bu bonus, müşterilerin kartlarına yüklenecek ve belirli tarihler arasında kullanılabilecek.

Bonus Nasıl Kazanılır?

Bu cazip bonus kampanyasından yararlanmak oldukça basit. Öncelikle, Garanti BBVA'nın dijital kanallarından müşteri olmanız ve Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Başvurunuz onaylandığında, 20 Ağustos 2024 tarihine kadar tek seferde yapacağınız 1000 TL ve üzeri ilk harcamanız size 1000 TL bonus kazandıracak. Bonuslar, 25 Ağustos – 25 Eylül 2024 tarihleri arasında kullanılabilir olacak ve kullanılmayan bonuslar 26 Eylül 2024 tarihinde geri alınacak.

Kampanyanın Şartları Nelerdir?

Garanti BBVA'nın sunduğu bu kampanyadan yararlanmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Öncelikle, kredi kartı başvurularının Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapılması gerekmekte. Kampanyaya sadece Bonus kredi kartı ve Money Bonus kredi kartı başvuruları dahil olup, Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değil. Ayrıca, kampanya müşteri bazında olup, bir müşteri en fazla 1000 TL bonus kazanabilir.

Hangi Harcamalar Kampanyaya Dahil?

Kampanya kapsamında kazanılacak bonusun geçerli olabilmesi için yapılan harcamaların belirli kriterlere uygun olması gerekiyor. Kampanyaya internetten yapılan harcamalar da dahil olup, düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları kampanyaya dahil değil. Ayrıca, kampanyaya emekli promosyon kampanyasından yararlanan müşteriler de dahil değil. Garanti BBVA Mobil’i indirip ilk kez Garanti BBVA’lı olan müşterilere yönelik kampanyalar ile bu kampanya birleştirilemez.

Sanal Kartlar ve Cüzdan Uygulamaları

Kampanyaya sanal kartlar da dahil edilmiştir, bu da online alışveriş yapmayı tercih eden müşteriler için büyük bir avantajdır. Ancak, kampanya kapsamındaki internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar bu kampanyaya dahil edilmemektedir. Bu nedenle, bonus kazanmak isteyen müşterilerin harcamalarını doğrudan kartlarıyla yapmaları gerekmektedir.

Bonus Kullanım Tarihleri

Kazanılan bonuslar, 25 Ağustos – 25 Eylül 2024 tarihleri arasında kullanılabilir. Bu süre zarfında kullanılmayan bonuslar, 26 Eylül 2024 tarihinde geri alınacaktır. Bonuslar, müşterinin en fazla kazanım sağladığı kartına yüklenecektir, bu da bonusların kullanımını daha kolay hale getirmektedir.

Müşteriler İçin Büyük Fırsat

Garanti BBVA'nın bu kampanyası, özellikle yeni müşteri kazanma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekmektedir. Bankanın sunduğu 1000 TL bonus fırsatı, hem mevcut müşterilerin hem de potansiyel yeni müşterilerin ilgisini çekmektedir. Dijital kanallar üzerinden müşteri olma sürecinin kolaylığı ve sunduğu avantajlar, Garanti BBVA’yı tercih edenlerin sayısını artırabilir.

Kampanyanın Amacı

Bu tür kampanyalar, bankaların müşteri portföylerini genişletme ve mevcut müşterilere ekstra değer katma stratejilerinin bir parçası olarak görülmektedir. Garanti BBVA'nın sunduğu bu kampanya, dijital bankacılığın benimsenmesini teşvik ederken, müşterilere cazip bonus fırsatları sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir.