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Gecce Magazin Haberleri

Temmuz ayı ajandası

Temmuz ayı boyunca haftalık olarak hazırlayacağımız İstanbul etkinlik ajandası sayesinde her gün keyif alarak yapabileceğiniz tiyatro, sergi, konser, eğlence gibi pek çok etkinliğe bu sayfadan rahatça ulaşabileceksiniz.

Temmuz ayı ajandası
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 18-07-2022 12:31

Bayram tatili sona erdi ve rotasını Ege ve Akdeniz'in kıyı seridine çevirmiş olanlar İstanbul'a dönmeye başladı. 9 günlük aranın ardından İstanbul'da sıkılmamanız için bu hafta şehrin takviminde neler var diye araştırdık ve karşınıze  birbirinden keyifli etkinliklerle geldik.

 

İşte sizler için hazırladığımız bu haftanın ajandası:

 

-18 Temmuz'da Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi'nin rol aldığı "Seninle Evlenir miyim?" tiyatro oyunu,

-19 Temmuz'da Diyalog Müzesi'nde "Karanlıkta Diyalog" sergisi,

-20 Temmuz'da Kuruçeşme Açıkhava'da Süperstar Ajda Pekkan'la unutulmaz bir konser deneyimi,

-20-27 Temmuz’da Park Orman’da aralarında Sıla, Can Bonomo, Sertab Erener, Mor ve Ötesi ve Kenan Doğulu’nun da yer aldığı zengin konserlerle CityFest'22 İstanbul festivali,

-21 Temmuz'da Swissotel Chalet Garden'in yemyeşil bahçesinde Begüm Biz ile canlı müzik geccesi,

-22 Temmuz'da Beşiktaş Akaretler'de eğlencenin nabzını yakalayacağınız ve yeni nesilin vazgeçilmez adresi olan Limoncello'da Dj etkinlikleriyle Cocktails Time

-23 Temmuz'da RustyFork arka bahçede Taylan Erler eşliğinde harika bir gecce,

-24 Temmuz'da Sortie'de sürpriz Dj'ler eşliğinde eğlenceye doyacağınız unuttulmaz bir parti

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