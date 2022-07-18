Temmuz ayı ajandası

Bayram tatili sona erdi ve rotasını Ege ve Akdeniz'in kıyı seridine çevirmiş olanlar İstanbul'a dönmeye başladı. 9 günlük aranın ardından İstanbul'da sıkılmamanız için bu hafta şehrin takviminde neler var diye araştırdık ve karşınıze birbirinden keyifli etkinliklerle geldik.

İşte sizler için hazırladığımız bu haftanın ajandası:





-18 Temmuz'da Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi'nin rol aldığı "Seninle Evlenir miyim?" tiyatro oyunu,

-19 Temmuz'da Diyalog Müzesi'nde "Karanlıkta Diyalog" sergisi,

-20 Temmuz'da Kuruçeşme Açıkhava'da Süperstar Ajda Pekkan'la unutulmaz bir konser deneyimi,

-20-27 Temmuz’da Park Orman’da aralarında Sıla, Can Bonomo, Sertab Erener, Mor ve Ötesi ve Kenan Doğulu’nun da yer aldığı zengin konserlerle CityFest'22 İstanbul festivali,

-21 Temmuz'da Swissotel Chalet Garden'in yemyeşil bahçesinde Begüm Biz ile canlı müzik geccesi,

-22 Temmuz'da Beşiktaş Akaretler'de eğlencenin nabzını yakalayacağınız ve yeni nesilin vazgeçilmez adresi olan Limoncello'da Dj etkinlikleriyle Cocktails Time

-23 Temmuz'da RustyFork arka bahçede Taylan Erler eşliğinde harika bir gecce,

-24 Temmuz'da Sortie'de sürpriz Dj'ler eşliğinde eğlenceye doyacağınız unuttulmaz bir parti