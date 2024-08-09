Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan'da Büyük Projeyi Kazandı

Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan'da Büyük Projeyi Kazandı
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 09-08-2024 01:02

Tekfen Holding’in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek "Phosphate 3 Phase 1" projesinin genel yapım işlerini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını duyurdu. Proje bedelinin yaklaşık 235 milyon dolar olması bekleniyor.

Açıklamada, Tekfen İnşaat'ın Saudi Arabian Mining Company (Maaden) idaresinden aldığı projede, inşaat işlerinin 24 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Bu büyük proje, Tekfen İnşaat için önemli bir uluslararası başarı olarak değerlendiriliyor.

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