TEB BANKASI hesabı olanlara duyuru var ve onay almanız durumunda 70.000 TL ödeme var! 

TEB bankası üzerinden 70 bin TL kredi almak isteyenlere hızlı ve anında nakit kredi imkanı sağlanacaktır. Kredi notu düşük olan herkes, uygun faizlerle ödemelerini hesaplarına atacaklardır. 70.000 TL kredi almak için banka şubelerine giderek işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek bu bankadan 24 ay vadeye kadar kredi kullanmanız mümkün olacaktır. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda kredi almak için başvurunuzu yapmak istiyorsanız, 70 bin TL kredi için hemen aynı gün içinde destek alabileceksiniz.

TEB BANKASI 70 BİN TL KREDİ

TEB bankası üzerinden 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda hemen işlem yapabileceksiniz. Acil para ihtiyacınıza göre hızlı ve anında sonuç alacağınız bu yeni kredi kampanyasında banka müşterisi olanlar SMS atarak da kredi sonucunu görebileceklerdir.

TEB MOBİL uygulaması haricinde SMS KREDİ başvurusu yapacak olan kişiler, TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 4466 numarasına mesaj göndermesi durumunda kredi alabilecekler ve bu kredileri diledikleri gibi ödeyebileceklerdir. İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabileceksiniz ve bu kredileri istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.