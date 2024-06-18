TEB BANKASI Duyuru Yaptı! Yüzde SIFIR Faizli Nakit Kampanyası Limitleri Belli Oldu, 25000 TL Ödeme Olacak!

TEB Kredi Kartı sahiplerine özel olarak sunulan bu kampanya, 25.000 TL’ye varan ihtiyaçlarınız için %0 faizli taksitli nakit avans fırsatıyla sizleri bekliyor. Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, finansal rahatlama sağlayacak bu fırsatı kaçırmamak için hemen CEPTETEB’li olun. Kampanyadan yararlanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit: CEPTETEB Mobil’i indirip TEB müşterisi olarak kredi kartı başvurunuzu tamamlayın ve 30 Haziran 2024 tarihine kadar bu avantajdan faydalanın.

Kampanya Şartları ve Süresi

23 Mayıs 2024 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, sadece CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden yapılacak başvurular için geçerli olacak. İlk kez TEB müşterisi olacaklar için büyük bir fırsat sunan bu kampanyadan yararlanabilmek için müşteri olma sürecinizi tamamen CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlamanız gerekmektedir. Şayet uzaktan müşteri olma süreciniz herhangi bir sebepten dolayı şubede devam ederse, kampanyadan faydalanamayacağınızı unutmayın.

Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Kampanyadan faydalanabilmek için CEPTETEB Mobil üzerinden müşterimiz olduktan sonra 14 gün içinde TEB bireysel kredi kartı başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Kredi kartı başvurunuz onaylandığı takdirde kampanyadan faydalanabileceksiniz. Ayrıca, kredi kartınızın şifresinin belirlenmiş ve kartınızın kullanıma açık olması da gerekiyor. Şifresi belirlenmemiş ve henüz kullanıma açılmamış kartlar kampanyadan yararlanamaz.

Kampanya Detayları

Kampanya kapsamında maksimum 25.000 TL tutarında faizsiz taksitli nakit avans çekilebilir ve bu tutar 3 taksitle geri ödenir. Her müşteri bu kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve kampanya döneminde birden fazla kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler sadece ilk onaylanan kredi kartları ile kampanyadan faydalanabilirler. Ticari kredi kartları, ek kartlar ve sanal kartlar kampanyaya dahil değildir.

Kredi Kartı Başvurusu ve Limitler

Kredi kartı başvurunuzun onaylanmaması durumunda kampanyadan faydalanmanız mümkün olmayacaktır. Ayrıca, kredi kartı başvurunuz 25.000 TL’den daha az bir limit ile onaylanırsa, çekebileceğiniz maksimum taksitli nakit avans tutarı da kredi kartı limitinizle sınırlı olacaktır. Bu yüzden kredi kartı başvuru sürecinde kredi limitinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir.

TEB’in Hakları ve Değişiklikler

TEB, bu kampanyayı durdurma ya da kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Dolayısıyla, kampanyadan yararlanmadan önce güncel kampanya şartlarını incelemeniz faydalı olacaktır.

CEPTETEB Mobil ile İlk Adımlar

CEPTETEB Mobil uygulaması ile finansal işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilir, aynı zamanda kampanya dahilinde sunduğu avantajlardan da faydalanabilirsiniz. Uygulama üzerinden müşteri olma sürecini tamamlamak sadece birkaç dakika sürer. Bu süreç tamamlandıktan sonra, TEB bireysel kredi kartı başvurunuzu yine uygulama üzerinden yapabilir ve başvurunuz onaylandığı takdirde %0 faizli taksitli nakit avans fırsatından yararlanabilirsiniz.