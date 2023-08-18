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TCKN Sonu 0 2 4 6 8 Olan PTT'ye Koşacak Saat 12.00'ye Kadar 15.000 TL Yatacak

Maddi olarak sıkılanlara, acil ihtiyacı olanlara PTT'den ilaç gibi gelecek destek son dakika açıklandı.

TCKN Sonu 0 2 4 6 8 Olan PTT'ye Koşacak Saat 12.00'ye Kadar 15.000 TL Yatacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2023 11:32

Hayat şartlarının zorluğu sizi ek desteğe ihtiyaç bırakabilir. Bankalar tarafından karşılıksız olduğu gibi kredi olarak de nakit destek sağlanmaktadır. Zaman zaman faizsiz ya da düşük faiz imkanları ile kredi paketleri sunulabilir. Maddi sıkıntı çekenlere  PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle bir çok kampanya düzenlenmektedir. Diğer bankalara öncülük ettirecek nakit destek ödemeleri anında IBAN'a aktarılırken, geri ödemesi ise adeta ceplerin dostu olarak biliniyor. 

 PTT ve Aktif Bank acil ihtiyaçlarınıza karşı yeni bir paket desteği başlattı. İhtiyacınıza göre şekillenen bu ödemeler sayesinde rahat bir nefes alabileceksiniz. Eğer T.C. kimlik numaranızın son hanesi 0 2 4 6 8 ile bitiyorsa anında 15.000 TL'ye varan ek ödeme alabilirsiniz. PTT ve Aktif Bank'ın ortaklaşa düzenlediği bu kampanya ile nakit ihtiyacınıza çözüm oluşturabilir ve acil ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 

PTT'ye  Hızlı Sonuç Kredisi

PTT'ye başvurarak Aktif Bank'ın finansörlüğünü üstlendiği destek ödemesinden anında faydalanabilirsiniz. Bunun için tek bir SMS bile yeterli olabilmektedir. PTT şubelerine ya da Aktif Bank'ın resmi web sitesine girerek başvuru havuzundaki yerinizi alabilirsiniz. Başvuru incelemesi gün içinde tamamlanabilmektedir. Bu kapsamda ödemeler ise gün içerisinde hesaplara aktarılmaktadır. 

Öte yandan SMS ile de kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile PTT ve Aktif Bank inanılması zor bir kampanya düzenliyor. Başvuruların hızı, vatandaşın özellikle de acil ihtiyaçlarında yanında olmasını sağlıyor. Hem başvuru süreciniz hem de ödeme döneminiz bakımından hız kazanmanızı sağlayacak PTT kredisinden her birey faydalanabilecek. 

Güvence Altında Kalın

Acil ihtiyaçlarınızı karşılama amacıyla olsun kenarda kalması amacıyla olsun başvurusunu yaptığınız PTT 15 Bin TL kredi paketi sizlere büyük destek sağlamayı finansal anlamında rahat olmanızı hedefliyor. 15.000 TL haricinde 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemelerinden de faydalanabilirsiniz. PTT ihtiyaç kredisi haricinde başka bir ödeme sunmamaktadır. ev kredisi ve araç kredisi gibi ihtiyaçlarınız için sizi başka bankalara yönlendirmektedir. 

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