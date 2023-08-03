TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlar 30.000 TL alacaklar, QNB Finansbank son dakika duyurdu!

QNB Finansbank, bireysel tüketici kredisi kampanyası kapsamında vatandaşlara 30.000 lira ödeme imkanı sunuyor. Bu kampanyaya katılarak, tüm vatandaşlar T.C. kimlik numaraları üzerinden yapılacak sorgulamalar sonucunda ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. QNB Finansbank, bu kampanya ile acil ihtiyaçları olan kişilere hızlı ve kolay bir şekilde kredi alma fırsatı sunuyor.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, QNB Finansbank'ın belirlediği başvuru şartlarına uygun olarak bireysel tüketici kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmek için cep telefonlarından, t.c. kimlik numarasını 50-30 numarasına mesaj olarak göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvuru sonucunda onay alacak olan vatandaşlar, kredilerini hemen kullanabileceklerdir.

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi kampanyası ile uygun faiz oranlarıyla kredi ödemelerini gerçekleştirirken, başvuru yapan vatandaşlara aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak da onay vermektedir. Başvuru yapacak olan kişilerin banka müşterisi olmaları durumunda kredi ödemeleri hesaplarına yatırılır ve aynı gün içinde kullandırılır. Banka, kredi puanı 1200 ve üzeri olan herkesi başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kampanyaya katılmaya davet ediyor ve ihtiyaç kredilerini hızlıca kullanmalarını sağlıyor.

QNB Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası, vatandaşlara acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kolay ve hızlı bir çözüm sunuyor. Kampanyaya katılarak başvuru yapmak isteyenler, cep telefonları üzerinden yapılır.