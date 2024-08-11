TC Kimlik Numarası SON RAKAMLARI 0-8 Arasında Olanlara Bugün Başlatılan 15.000 TL Ödemeler Yapılmaya Başlandı! 

15.000 TL ye kadar nakit ödeme almak isteyen vatandaşlar için TC kimlik numaralarının son rakamları sıfır ve 8 arasında olanlara Yapı Kredi bankası tarafından ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı açıklandı. Yapı Kredi bankası tarafından yapılacak olan bu yeni nakit kredi kampanyasında 36 ay vadeli gelir belgesiz olarak bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve banka şartlarına uygun olan tüm bireysel müşteriler aynı gün içinde kendi hesaplarına bu ödemeleri atabilecek.

Yapı Kredi bankası üzerinden sizler de nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız 15.000 TL ye kadar nakit kredi ödemenizi hemen aynı gün içinde ister mesaj atarak isterseniz de internet sitesi üzerinden giriş yaparak kullanabilirsiniz.

SMS ATARAK ONAY ALIN

Yapı Kredi bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşlar mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilir. 44 11 numarasına bireysel boşluk, TC kimlik, boşluk, aylık gelir, boşluk ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız.

Mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra değerlendirme süresi 5 dakika içerisinde yapılacak ve sizin kredi puanınıza göre ne kadar onay aldığınız hakkında bilgiler verilmektedir. 15.000 TL kredi onayı almanız durumunda işlemlerinizi eğer banka hesabınız varsa bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapabilir veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak banka şubelerine gitmeden de bireysel kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi bankası üzerinden kredi onayı alabilmeniz için banka kredi notunuzun 1.500 ve üzerinde olması gerekiyor. Emekli olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için maaş müşterisi olması sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi onayı aldıktan sonra kredilerini hesaplarına yatıran bilmesi için son iş yerlerinde 90 gündür sigortaları olması gerekiyor. Belirtilen bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizler de Yapı Kredi bankasının vermiş olduğu 15.000 TL, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.