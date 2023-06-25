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TC kimlik numarası son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara 72.000 TL nakit para ödemesi bayram öncesi yapılıyor!

Akbank, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

TC kimlik numarası son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara 72.000 TL nakit para ödemesi bayram öncesi yapılıyor!
Yayın Tarihi : 2023-06-25 09:42

Akbank, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, banka müşterisi olan kişiler diledikleri zaman başvuruda bulunarak kredi onayı alabileceklerdir. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için başvurularını gerçekleştirerek, belirli şartlar dahilinde kredi kullanma imkanına sahiptir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, banka kredi şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve onaylanan krediyi hesaplarına aktararak kullanabilirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası, en uygun faiz oranlarından faydalanarak kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen müşteriler için hazırlanmıştır. Emekli maaş hesapları veya çalışma maaşları üzerinden yapılan kimlik numarası sorgulamasıyla, vatandaşlar istedikleri zaman kredi kullanma imkanına sahiptir. Akbank kredi başvurusunda bulunacak kişilerin banka kredi notunun 1500 ve üzeri olması durumunda gelir belgesi sunmadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceklerini belirtmek isteriz.

TC kimlik numarası son rakamı 1-2-3-4-5-6-7-8-0 olanlara 72.000 TL nakit para ödemesi bayram öncesi yapılıyor!

Emekli maaşını Akbank üzerinden alan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulama sonucunda kredi onayını öğrenmek için banka şubesine gitmeden 4 dakika içinde SMS atarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

SMS yoluyla başvuru yapmak isteyen kişiler, cep telefonlarından kredi yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndererek başvurularını yapabilirler. Emekli maaşını Akbank üzerinden alan kişiler, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek düşük faiz oranlarından faydalanabilir ve bu bankadan kredi alabilirler.

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