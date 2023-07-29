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T.C. kimlik numarası ile başvuru yapan 150.000 TL ve 310.000 TL ödeme alıyor!

Türkiye'de son yıllarda yaşanan konut fiyatlarının hızlı artışı, dar gelirli vatandaşları ev sahibi olma konusunda büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.

T.C. kimlik numarası ile başvuru yapan 150.000 TL ve 310.000 TL ödeme alıyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-29 08:35

Türkiye'de son yıllarda yaşanan konut fiyatlarının hızlı artışı, dar gelirli vatandaşları ev sahibi olma konusunda büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Yüksek konut maliyetleri, özellikle düşük gelirli kesimler için ev sahibi olma hayalini ertelemelerine veya tamamen vazgeçmelerine neden oluyor. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu prefabrik ev desteği, bu sorunu çözmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Prefabrik ev desteği, Türkiye'deki dar gelirli vatandaşlar için devlet tarafından sunulan bir destek programıdır. Bu program sayesinde, ev sahibi olma hayali kuran düşük gelirli bireyler, uygun fiyatlı prefabrik evlere sahip olma imkanı elde edebilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yönetilen bu destek, T.C. kimlik numarası ile başvuran vatandaşlar tarafından kullanılabilmektedir ve başvuru yapıldığı takdirde 310.000 TL'ye kadar destek ödemesi alınabilmektedir.

Prefabrik Ev Desteği Kapsamında Sunulan Fırsatlar

Dar gelirli vatandaşların prefabrik ev desteği kapsamında faydalanabileceği iki temel destek türü bulunmaktadır:

  1. Ev Onarımı Desteği: Mevcut konutlarında onarım ve iyileştirme yapmak isteyen vatandaşlar, bu destekten faydalanabilirler. Ev onarımı için sağlanan destek tutarı 150.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

  2. Betonarme Ev Yapım Desteği: Yeni bir konut inşa etmek isteyenler veya mevcut konutlarının yerine betonarme bir ev yapmak isteyenler, bu destekten yararlanabilirler. Betonarme ev yapımı için sağlanan destek miktarı ise 310.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Prefabrik ev desteği kapsamında sunulan bu fırsatlar, dar gelirli vatandaşların daha uygun maliyetlerle konut sahibi olmalarına olanak tanımaktadır.

Prefabrik Evlerin Avantajları

Prefabrik evler, geleneksel betonarme evlere göre birçok avantaj sunmaktadır. Öncelikle, prefabrik evler daha uygun fiyatlı olmalarıyla öne çıkar

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