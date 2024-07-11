TC kimlik numaranıza göre ödemeler! 12500 TL ödeme yapılacak!

Son dönemde Türkiye'de bankacılık sektöründe dikkat çeken yeni bir gelişme yaşanıyor. Artık vatandaşlar, banka işlemlerini daha da kolaylaştıran bir yöntemle tanışıyor: TC kimlik numaraları üzerinden doğrudan ödemeler!

Bu yenilikle birlikte, bankalar müşterilerine hızlı ve pratik bir şekilde hizmet sunmayı hedefliyor. Özellikle kredi başvurularında yaşanan işlemler, bu yöntem sayesinde adeta saniyeler içinde tamamlanıyor. Akbank ve Denizbank gibi önde gelen bankalar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için TC kimlik numaraları üzerinden 12,500 TL'lik kredi başvurularını kabul etmeye başladı.

Akbank Genel Müdürü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla bu yeniliği başlattık. Artık kredi başvuruları çok daha hızlı ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Denizbank yetkilileri ise, "Teknolojinin sunduğu imkanları en etkili şekilde kullanarak müşterilerimize kolaylık sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. TC kimlik numarası ile yapılan ödemeler, güvenliğin ve hızın ön planda tutulduğu bir süreci müşterilerimize sunuyor." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Bu yenilikle birlikte bankacılık sektöründe dijital dönüşümün ne denli hızlı bir şekilde ilerlediği bir kez daha ortaya çıkıyor. Vatandaşlar, artık bankacılık işlemlerini sadece birkaç tıklama ile gerçekleştirebiliyor ve zaman kazanıyor.