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TC kimlik no ile SGK, bağkur hizmet dökümü sorgulama ekranı açıldı! Emeklilik yaşı değişti!

SGK ve BAĞKUR hizmet dökümleri, kişilerin sosyal güvence durumlarını ve sigorta primlerini takip etmeleri için oldukça önemlidir. Ancak, bu bilgilere ulaşabilmek için resmi bir yol izlenmelidir.

TC kimlik no ile SGK, bağkur hizmet dökümü sorgulama ekranı açıldı! Emeklilik yaşı değişti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-10-2023 15:58

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve BAĞKUR (Bağ-Kur), Türkiye'de sosyal güvence sağlayan resmi kurumlardır. SGK, çalışanlar için, BAĞKUR ise esnaf ve çiftçiler için sosyal güvence sunar. Hizmet dökümleri, bu kurumlarla ilişkili olan kişilerin ödemiş oldukları primler, sigorta süreleri ve diğer sosyal güvence bilgilerini içerir.

SGK ve BAĞKUR Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

SGK ve BAĞKUR hizmet dökümlerini alabilmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. E-Devlet Şifresi Edinin: SGK ve BAĞKUR hizmet dökümlerine ulaşabilmek için öncelikle E-Devlet sistemi kullanılmalıdır. E-Devlet sistemine giriş yapabilmek için bir E-Devlet şifresine ihtiyacınız vardır. E-Devlet şifrenizi PTT şubelerinden veya internet üzerinden kolayca alabilirsiniz.

  2. E-Devlet Sistemine Giriş Yapın: E-Devlet şifresine sahip olduktan sonra, e-devlet.gov.tr adresine gidin. TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

  3. Hizmet Dökümünü Araştırın: E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, arama çubuğuna "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" veya "BAĞKUR Hizmet Dökümü" gibi ilgili hizmet dökümüne yönlendiren terimleri yazın.

  4. Sonuçları İnceleyin: Arama sonuçları sayfasında, SGK ve BAĞKUR hizmet dökümü sorgulama seçenekleri belirecektir. İlgili hizmet dökümünü seçin.

  5. Kimlik Bilgilerinizi Girin: Hizmet dökümü sayfasına girdiğinizde, TC kimlik numaranızı ve diğer istenilen bilgileri girin.

  6. Dökümünüzü Görüntüleyin ve İndirin: Bilgileri doğru girdikten sonra, SGK veya BAĞKUR hizmet dökümünüzü görüntüleyebilir ve dökümün bir kopyasını indirebilirsiniz.

SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK hizmet dökümünü sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. E-Devlet sistemine giriş yapın.

  2. Arama çubuğuna "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazın.

  3. Kimlik bilgilerinizi girin ve dökümünüzü görüntüleyin.

  4. Dökümü indirip saklayabilirsiniz.

BAĞKUR Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

BAĞKUR hizmet dökümünü sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. E-Devlet sistemine giriş yapın.

  2. Arama çubuğuna "BAĞKUR Hizmet Dökümü" yazın.

  3. Kimlik bilgilerinizi girin ve dökümünüzü görüntüleyin.

  4. Dökümü indirip saklayabilirsiniz.

BAĞKUR Gün Sayısı Nasıl Öğrenilir?

BAĞKUR gün sayısını öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

  1. E-Devlet sistemine giriş yapın.

  2. Arama çubuğuna "BAĞKUR Gün Sayısı Sorgulama" veya "4B Hizmet Bilgisi" yazın.

  3. Kimlik bilgilerinizi girin ve BAĞKUR gün sayınızı görüntüleyin.

BAĞKUR'LU Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

BAĞKUR kapsamında sigortalı olup olmadığınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. E-Devlet sistemine giriş yapın.

  2. Arama çubuğuna "BAĞKUR Sigortalı Olup Olmadığımı Sorgula" veya "4B Hizmet Dökümü" yazın.

  3. Kimlik bilgilerinizi girin ve sonuçları inceleyin.

BAĞKUR Numarası Nasıl Bulunur?

BAĞKUR numaranızı bulmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. E-Devlet sistemine giriş yapın.

  2. BAĞKUR Hizmet Dökümü'nü sorgulayın.

  3. Dökümde BAĞKUR numaranızı bulabilirsiniz.

E-Devlet sistemi, SGK ve BAĞKUR hizmet dökümlerine erişim sağlayan hızlı ve güvenilir bir yol sunar. Bu adımları takip ederek, sosyal güvence ve prim bilgilerinizi kolayca öğrenebilirsiniz.

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