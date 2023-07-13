TC kimlik kartı son hanesi: 0-2-4-6-8 olanlar 20-40 bin TL arasında hesaplarına ödeme alıyor!

QNB Finansbank ve Denizbank tarafından başlatılan kredi kampanyası, TC kimlik kartı numarasına göre belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlara hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, 20 ile 40.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli kredilerini aynı gün içinde hesaplarına yatırma fırsatına sahip olabilmektedir.

Başvuru süreci oldukça kolaydır ve kimlik kartı numarası üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda başvuru sahiplerinin kredi puanı ve kredi borcu durumu değerlendirilmektedir. Kredi puanı 1400 ve üzerinde olan ve kredi borcu olmayan vatandaşlar, gelir belgesi ibraz etmeksizin 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Bu krediler, 36 ay vadeli olarak sunulmaktadır. Ayrıca, 40000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerini 40 veya 90 gün erteleyebilme seçeneğine de sahiptirler.

Başvuru işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, cep telefonlarından SMS yoluyla başvurularını yapabilirler. TC kimlik ve doğum tarihi bilgilerini gün-ay-yıl formatında 32 80 numarasına göndererek başvuru yapabilirler. QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyenler ise TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek kampanyaya katılabilirler. Başvurular sonrasında onay alan vatandaşlara kredi sonucu 5 dakika içinde bildirilmektedir.

Bu kampanyalar ile ilgili detaylı bilgilere bankaların resmi internet siteleri veya şubelerinden ulaşmak mümkündür. Başvuruların doğru ve eksiksiz şekilde yapılması önemlidir.