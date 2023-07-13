  • 13 TEMMUZ Perşembe 15:51
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

TC kimlik kartı son hanesi: 0-2-4-6-8 olanlar 20-40 bin TL arasında hesaplarına ödeme alıyor!

Bu kampanya kapsamında, 20 ile 40.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli kredilerini aynı gün içinde hesaplarına yatırma fırsatına sahip olabilmektedir.

TC kimlik kartı son hanesi: 0-2-4-6-8 olanlar 20-40 bin TL arasında hesaplarına ödeme alıyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-13 12:40

QNB Finansbank ve Denizbank tarafından başlatılan kredi kampanyası, TC kimlik kartı numarasına göre belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlara hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, 20 ile 40.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli kredilerini aynı gün içinde hesaplarına yatırma fırsatına sahip olabilmektedir.

Başvuru süreci oldukça kolaydır ve kimlik kartı numarası üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda başvuru sahiplerinin kredi puanı ve kredi borcu durumu değerlendirilmektedir. Kredi puanı 1400 ve üzerinde olan ve kredi borcu olmayan vatandaşlar, gelir belgesi ibraz etmeksizin 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Bu krediler, 36 ay vadeli olarak sunulmaktadır. Ayrıca, 40000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerini 40 veya 90 gün erteleyebilme seçeneğine de sahiptirler.

Başvuru işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, cep telefonlarından SMS yoluyla başvurularını yapabilirler. TC kimlik ve doğum tarihi bilgilerini gün-ay-yıl formatında 32 80 numarasına göndererek başvuru yapabilirler. QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyenler ise TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek kampanyaya katılabilirler. Başvurular sonrasında onay alan vatandaşlara kredi sonucu 5 dakika içinde bildirilmektedir.

Bu kampanyalar ile ilgili detaylı bilgilere bankaların resmi internet siteleri veya şubelerinden ulaşmak mümkündür. Başvuruların doğru ve eksiksiz şekilde yapılması önemlidir.

Benzer Haberler
Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız “95.850 TL” ödeme alın! Şimdi başvurun! Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız “95.850 TL” ödeme alın! Şimdi başvurun!
BİM 18 Temmuz aktüel kataloğuyla indirimin fitilini ateşledi! Büyük furya izdihamı, tam 81 ilde fırsat üstüne fırsat... BİM 18 Temmuz aktüel kataloğuyla indirimin fitilini ateşledi! Büyük furya izdihamı, tam 81 ilde fırsat üstüne fırsat...
Milyonlarca aileye hızır gibi yetişti! 24.500 TL ile 29.000 TL ödeme yapılıyor! 17 Temmuz Pazartesi hesapta Milyonlarca aileye hızır gibi yetişti! 24.500 TL ile 29.000 TL ödeme yapılıyor! 17 Temmuz Pazartesi hesapta
Piyasa tozduman! Tüm hesaplar altüst oldu! Selçuk Geçer'den şoke eden dolar kuru tahmini Piyasa tozduman! Tüm hesaplar altüst oldu! Selçuk Geçer'den şoke eden dolar kuru tahmini
1800 gün prim ve 10 yılla anında SGK'dan emekli olun! Sistem değişti! Bunu yapan emekli oluyor! 1800 gün prim ve 10 yılla anında SGK'dan emekli olun! Sistem değişti! Bunu yapan emekli oluyor!
Kia, tüm markalara gözdağı verdi! O modeli 489.900 TL indirimle satıyor! Bayilerde kuyruk oldu Kia, tüm markalara gözdağı verdi! O modeli 489.900 TL indirimle satıyor! Bayilerde kuyruk oldu
ÇOK OKUNANLAR
Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!
  • 11-07-2023 12:30

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!