TBMM'den Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik: İlk Beş Madde Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri içeren teklifin ilk beş maddesi kabul edildi. Yapılan düzenlemeyle, sahipsiz hayvanların "sahipli hayvan" statüsüne alınabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca, hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılarak, bu tesislerin "Bakanlıktan izin alınarak kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı" şeklinde tanımlanacağı belirtildi.

Yapılan değişiklikler, sahipsiz hayvanların bakımını ve rehabilitasyonunu düzenleyen kuralların yanı sıra, bu hayvanların sahiplenilinceye kadar bakımevlerinde tutulması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, hayvan bakımevlerinde acil durumlar ve sağlık problemleri nedeniyle ötenazi uygulanabilecek. Yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlar, sahipsiz hayvanların bakımını üstlenecek ve bu süreçte Avrupa Sözleşmesi'ne uygun idari tedbirler alacak.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin beşinci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi ve oturum saat 14.00'te yeniden başlayacak.