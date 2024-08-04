TBMM’de Umut Veren Torba Yasa: Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Erken Emeklilik!

TBMM’de Umut Veren Torba Yasa: Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Erken Emeklilik!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 04-08-2024 23:39

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bekleyen torba yasa tasarısı, milyonlarca vatandaş için önemli düzenlemeler sunuyor. Bu düzenlemeler arasında, staj ve çıraklık dönemlerinde mağdur olan vatandaşlara yönelik erken emeklilik fırsatı dikkat çekiyor. Ayrıca, taşeron çalışanlar için kadro düzenlemesi, sicil affı ve kademeli emeklilik gibi reformlar da yer alıyor.

Düzenlemeler:

  • Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Erken Emeklilik: Stajyer ve çıraklık dönemlerinde prim ödemesi yapan ancak bu süreler emeklilik hesaplamasında dikkate alınmayan kişiler için erken emeklilik fırsatı sunulacak.
  • Taşerona Kadro: Taşeron çalışanlar, kadrolu işçi statüsüne geçebilecek.
  • Sicil Affı: Çalışanların olumsuz sicil kayıtlarına ilişkin affın sağlanması öngörülüyor.
  • Kademeli Emeklilik: Emeklilik yaşının kademeli olarak düşürülmesi planlanıyor.
  • Bağ-Kur Prim İndirimi: Bağ-Kur sigortalıları için prim indirimi yapılacak.
  • 3600 Ek Gösterge ve Ev Hanımlarına Prim Desteği: Kamu çalışanlarına ek gösterge verilecek ve ev hanımlarına prim desteği sağlanacak.

Şu ana kadar 45 maddesi kabul edilen tasarının kalan 43 maddesi, TBMM’nin tatilinin ardından Ekim ayında görüşülmeye devam edilecek. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, torba yasanın çeşitli sorunlara çözüm getirmesi gerektiğini belirterek, düzenlemelerin detaylarının ve onay süreçlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Benzer Haberler
Halkbank'tan Devlet Destekli Konut Kredisi Kampanyası! Faiz Oranları 0.45 ve 0.60 Halkbank'tan Devlet Destekli Konut Kredisi Kampanyası! Faiz Oranları 0.45 ve 0.60
Binance’in Eski CEO’su Changpeng Zhao’nun X Hesabındaki Gizemli Aktivite: Hapiste Mi, Telefonla mı Bağlantılı? Binance’in Eski CEO’su Changpeng Zhao’nun X Hesabındaki Gizemli Aktivite: Hapiste Mi, Telefonla mı Bağlantılı?
VanEck CEO’su Bitcoin İçin Yüksek Tahminde Bulundu: 350.000 Dolar ve Altının Yüzde 50’si VanEck CEO’su Bitcoin İçin Yüksek Tahminde Bulundu: 350.000 Dolar ve Altının Yüzde 50’si
Küresel Piyasalarda Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi de Etkilendi Küresel Piyasalarda Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi de Etkilendi
Bitcoin Fiyatında Sert Düşüş: 24 Saatte 290 Milyon Dolar Buharlaştı Bitcoin Fiyatında Sert Düşüş: 24 Saatte 290 Milyon Dolar Buharlaştı
McDonald's'ın Sos Azaltımı Tüketicileri Kızdırdı McDonald's'ın Sos Azaltımı Tüketicileri Kızdırdı
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor
  • 29-07-2024 18:55

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor