TBMM’de Umut Veren Torba Yasa: Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Erken Emeklilik!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bekleyen torba yasa tasarısı, milyonlarca vatandaş için önemli düzenlemeler sunuyor. Bu düzenlemeler arasında, staj ve çıraklık dönemlerinde mağdur olan vatandaşlara yönelik erken emeklilik fırsatı dikkat çekiyor. Ayrıca, taşeron çalışanlar için kadro düzenlemesi, sicil affı ve kademeli emeklilik gibi reformlar da yer alıyor.

Düzenlemeler:

Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Erken Emeklilik: Stajyer ve çıraklık dönemlerinde prim ödemesi yapan ancak bu süreler emeklilik hesaplamasında dikkate alınmayan kişiler için erken emeklilik fırsatı sunulacak.

Stajyer ve çıraklık dönemlerinde prim ödemesi yapan ancak bu süreler emeklilik hesaplamasında dikkate alınmayan kişiler için erken emeklilik fırsatı sunulacak. Taşerona Kadro: Taşeron çalışanlar, kadrolu işçi statüsüne geçebilecek.

Taşeron çalışanlar, kadrolu işçi statüsüne geçebilecek. Sicil Affı: Çalışanların olumsuz sicil kayıtlarına ilişkin affın sağlanması öngörülüyor.

Çalışanların olumsuz sicil kayıtlarına ilişkin affın sağlanması öngörülüyor. Kademeli Emeklilik: Emeklilik yaşının kademeli olarak düşürülmesi planlanıyor.

Emeklilik yaşının kademeli olarak düşürülmesi planlanıyor. Bağ-Kur Prim İndirimi: Bağ-Kur sigortalıları için prim indirimi yapılacak.

Bağ-Kur sigortalıları için prim indirimi yapılacak. 3600 Ek Gösterge ve Ev Hanımlarına Prim Desteği: Kamu çalışanlarına ek gösterge verilecek ve ev hanımlarına prim desteği sağlanacak.

Şu ana kadar 45 maddesi kabul edilen tasarının kalan 43 maddesi, TBMM’nin tatilinin ardından Ekim ayında görüşülmeye devam edilecek. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, torba yasanın çeşitli sorunlara çözüm getirmesi gerektiğini belirterek, düzenlemelerin detaylarının ve onay süreçlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.