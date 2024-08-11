TBMM ONAYLADI! Maaşın 15 Katına Kadar Nakit İsteyenlere 1 Gün İçinde 3 DEVLET Bankasından Ödeme Olacak! 

TBMM ONAYLADI! Maaşın 15 Katına Kadar Nakit İsteyenlere 1 Gün İçinde 3 DEVLET Bankasından Ödeme Olacak! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2024 14:12

TBMM onayından geçen yeni ödeme haberi son dakika olarak gündem oldu. 1 gün içinde başvuru yapanlara kamu bankaları tarafından aldıkları maaşın 15 katına kadar değerlendirme yapılarak kredi ödemeleri verilecektir. 50 bin TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluştururken, başvuru yapacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda bu limitlerdeki kredileri gelir belgesiz olarak ödenecektir. 

50 bin TL ve 100 bin TL arasında nakit kredi alacaklar 24 ay vadeye kadar, 100 bin TL kredi ve üzerindekilerde ise en fazla 12 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak kredi geri ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilecek olan bu yeni nakit kampanyasında, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak ve değerlendirme sonucunuzu öğreneceksiniz. 

SON DAKİKA HABER!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak için banka sizlere hızlı sonuç sunacak. Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde 1 gün içinde ödemeler hesaplarda olacak. 10.000 TL maaş alan bir emekli 150.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilecek. Yalnız emekli olup bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız, maaşınızın 3 kamu bankasından bir tanesinden alınması ve o bankadan başvuru yapmanız istenmektedir. Aksi durumda onay alamazsınız. 

3 kamu bankasının yaptığı bu kampanyaya katılarak acil para ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz gibi ayrıca bankanın size sağladığı bir diğer avantaj ise, diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmanıza yardımcı olmaktır. Bankalardaki borçlarınızı kapatmak için kredi almak istiyorsanız, bu kredi kampanyası ile destek alabilirsiniz. 

Benzer Haberler
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'tan 100.000 TL Emeklilere Nakit Ödemeler Yapılacak! Son Ay Başvuru Yapmayanlar Alacak!    Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'tan 100.000 TL Emeklilere Nakit Ödemeler Yapılacak! Son Ay Başvuru Yapmayanlar Alacak!   
17500 TL Ödeme, PTT Tarafından ve Kamu Bankaları İle Birlikte Verilecek! SGK Prim Şartı İstenmeden Ödenecek!  17500 TL Ödeme, PTT Tarafından ve Kamu Bankaları İle Birlikte Verilecek! SGK Prim Şartı İstenmeden Ödenecek! 
SEYYANEN ZAM ile Maaşlar 6000 TL Artacak! Emekli Maaşları Alanlar Sabah Bu Haberle Uyandı! SEYYANEN ZAM ile Maaşlar 6000 TL Artacak! Emekli Maaşları Alanlar Sabah Bu Haberle Uyandı!
7000 tl EMEKLİ ödeme verilecek! Bankadan açıklandı! Emeklilere ek ödeme verilecek! 7000 tl EMEKLİ ödeme verilecek! Bankadan açıklandı! Emeklilere ek ödeme verilecek!
13 milyon 300 bin EMEKLİYE duyuru! Son dakika... Emeklilere ek ödeme verileceği açıklandı! 13 milyon 300 bin EMEKLİYE duyuru! Son dakika... Emeklilere ek ödeme verileceği açıklandı!
Başvuru yapanlara 39.000 TL verilecek, Denizbank kredi kampanyasına başvurusu YARIN başlıyor! Başvuru yapanlara 39.000 TL verilecek, Denizbank kredi kampanyasına başvurusu YARIN başlıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"