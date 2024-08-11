TBMM ONAYLADI! Maaşın 15 Katına Kadar Nakit İsteyenlere 1 Gün İçinde 3 DEVLET Bankasından Ödeme Olacak! 

TBMM onayından geçen yeni ödeme haberi son dakika olarak gündem oldu. 1 gün içinde başvuru yapanlara kamu bankaları tarafından aldıkları maaşın 15 katına kadar değerlendirme yapılarak kredi ödemeleri verilecektir. 50 bin TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluştururken, başvuru yapacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda bu limitlerdeki kredileri gelir belgesiz olarak ödenecektir.

50 bin TL ve 100 bin TL arasında nakit kredi alacaklar 24 ay vadeye kadar, 100 bin TL kredi ve üzerindekilerde ise en fazla 12 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak kredi geri ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilecek olan bu yeni nakit kampanyasında, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak ve değerlendirme sonucunuzu öğreneceksiniz.

SON DAKİKA HABER!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak için banka sizlere hızlı sonuç sunacak. Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde 1 gün içinde ödemeler hesaplarda olacak. 10.000 TL maaş alan bir emekli 150.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilecek. Yalnız emekli olup bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız, maaşınızın 3 kamu bankasından bir tanesinden alınması ve o bankadan başvuru yapmanız istenmektedir. Aksi durumda onay alamazsınız.

3 kamu bankasının yaptığı bu kampanyaya katılarak acil para ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz gibi ayrıca bankanın size sağladığı bir diğer avantaj ise, diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmanıza yardımcı olmaktır. Bankalardaki borçlarınızı kapatmak için kredi almak istiyorsanız, bu kredi kampanyası ile destek alabilirsiniz.