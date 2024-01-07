TBMM onayladı: Borçları 50 bin TL olanlara müjde!

Ziraat Bankası, finansal sıkıntılarla boğuşan müşterilerine soluk aldırmak ve kara listede yer alanlara yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunmak amacıyla muazzam bir kredi kampanyası başlatıyor. Ocak ayında hayata geçirilen bu yenilikçi kampanya, özellikle emekliler ve sigortalı çalışanlar için tasarlanmış olup, kredi sicili zayıf olanlara finansal bir nefes alma fırsatı sunuyor.

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası, ihtiyaç kredisi için 50.000 TL'ye kadar olan tutarları kapsayarak geniş bir esneklik sunmaktadır. Müşterilere en fazla 36 ay vade seçeneği sunularak, ödeme planını bütçeye uygun bir şekilde oluşturma imkanı sağlanmaktadır. Emekliler özel avantajlarla kampanyadan faydalanabilir; emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyanlara özel imkanlar sunulmaktadır. Aynı şekilde, en az 12 aydır aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olan sigortalı çalışanlar da bu kredi kampanyasından yararlanabilirler.

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik belgesi, gelir belgesi ve kara listede olmadığını gösteren borcu yoktur belgesi ile başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular genel müdürlük tarafından titizlikle değerlendirilecek ve sonuçlar en kısa sürede başvuru sahiplerine bildirilecektir. Onaylanan kredi ile müşteriler, ihtiyaçlarını karşılayabilir ve 36 aya kadar vade seçeneği ile ödeme planı oluşturabilirler.

Ziraat Bankası'nın Ocak ayında başlattığı bu kredi kampanyası, müşterilerine umut ışığı olmanın yanı sıra, finansal anlamda yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunarak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor. Emekliler ve sigortalı çalışanlar için özel avantajlarla dolu bu kampanya, geniş kredi seçenekleri ve uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. Ziraat Bankası, müşteri odaklı yaklaşımıyla ve finansal sorunlarla baş etmekte zorlanan herkese destek olma misyonuyla, Türkiye'nin ekonomik geleceğine pozitif bir katkı sağlıyor.