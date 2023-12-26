TBMM onayladı: 13000 TL'ye kadar Emeklilere 3 gün içinde ödeme olacak

TBMM onayladı: 13000 TL'ye kadar Emeklilere 3 gün içinde ödeme olacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-12-2023 22:52

Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının da katılımıyla gerçekleşen bu kampanya, nakit ihtiyacı olan emeklilere cazip faiz oranları ve yüksek limit avantajları sunarak dikkat çekiyor.

Garanti Bankası Öncülüğünde 13.000 TL'ye Kadar Ödeme İmkanı!

Garanti Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlara özel olarak 13.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunuyor. Daha önce kredi kullanmış ve düzenli ödeme yapmış emekliler, mobil uygulama üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor. Hızlı başvuru kolaylığı ile öne çıkan bu kampanya, finansal destek arayan emeklilere önemli bir fırsat sunuyor.

Diğer Kamu Bankaları da İşin İçinde: Ziraat, Vakıf, Halkbank da Sahip Çıkıyor!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank da emekli maaşı alan vatandaşlara nakit ödeme fırsatı sunuyor. Başvurularını yaparak 13.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilen emekliler, ödemelerini emekli maaş hesaplarına alacaklar. Ayrıca, kampanyalarda ilk defa emekli maaşı hesaplarını bu bankalara taşıyanlara daha yüksek limitlerde ödeme imkanı tanınıyor. Bu adım, emeklilere finansal hareketlilik sağlayarak ekonomiye olumlu bir etki yapmayı amaçlıyor.

E-devlet Üzerinden Kolay Başvuru İmkanı:

Emekli maaşı alan vatandaşlar, e-devlet üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler. T.C. kimlik numarası ve şifre ile oturum açmanın ardından "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" sekmesine tıklayarak başvuru formunu doldurabilir ve başvuruyu onaylayabilirler. Ancak, başvurunun kabul edilmesi durumunda, ödemeyi alabilmek için yeni kimlik kartına sahip olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Devlet destekli bu kampanya, emeklilere ek ödeme ve finansal destek sağlayarak Türkiye'nin genel ekonomik dinamiklerine olumlu bir katkıda bulunmayı hedefliyor. Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi güvenilir finans kuruluşlarının işbirliği ile gerçekleşen bu avantajlı kredi kampanyası, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve ekonomik anlamda destek olmayı amaçlıyor.

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