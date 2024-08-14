TBMM onayından geçti! Maaş alan tüm emeklilere 15 Ağustos'ta 15100 TL ödeme yapılacak

TBMM onayından geçti! Maaş alan tüm emeklilere 15 Ağustos'ta 15100 TL ödeme yapılacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 13:03

15 Ağustos'ta emekliler için müjdeli bir haber geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) onayıyla, maaş alan tüm emeklilere 15.100 TL'lik bir ödeme yapılacak. Bu ödeme, Ziraat Bankası tarafından sağlanacak kredi kapsamında sunulacak. Emekliler, bu destekten faydalanmak için Ziraat Bankası'na başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru süreci oldukça basit: Emekliler, Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı, mobil uygulaması ya da şubeleri üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecek. Ödemeler, başvurunun onaylanmasının ardından hızlıca hesaplara aktarılacak. Emekliler için büyük bir destek olan bu kredi, bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin başvurularını bir an önce tamamlamaları gerekiyor. Kredi, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunulacak.

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