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TBMM Onayı! Okuyan Çocuğu olan Haneye Cuma Müjdesi! PTT 500 TL- 1250 TL Veriyor

Devlet tarafından sunulan öğrenci destekleri tam sürat devam ediyor.

TBMM Onayı! Okuyan Çocuğu olan Haneye Cuma Müjdesi! PTT 500 TL- 1250 TL Veriyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-08-2023 18:16

Okulların açılmasına sayılı günler. Enflasyon rakamlarının bu kadar hat safhada seyrettiği günümüzde okul alışverişi vatandaşın cebini yoracağa benziyor. Özellikle de dar gelirli okuyan öğrencisinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını düşünüyor. Bu durumda devlet tarafından sunulan destekler ile birlikte özel burslar araştırılıyor. Karşılıksız olarak ödenen VGM bursları da vatandaşın yanında olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sene de ödenen VGM burslarının bu sene de karşılıksız olarak sunulması planlanıyor. Peki VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM bursları kaç para ödenecek?

2022-2023 senesi içerisinde orta öğretim ve üniversite öğrencilerine 500 TL- 1250 TL arasında burs ödemesi yapılmıştı. Yeni eğitim öğretim yılında da destek ödemesi yapılacağı kesinleşti. Hak sahibi olan orta öğretim öğrencilerine 500-750 TL arasında destek ödemesi yapılırken, üniversite öğrencilerine ise 1250 TL'ye varan ödeme yapılıyor.2023-2024 öğretim yılında VGM burs ödemelerinin zamlanıp zamlanmayacağı konusu merak ediliyor. 

Karşılıksız burs veren kurum ve kuruluşlar, öğrencilerin ve ebeveynin baş araştırma konusu olarak karşımıza çıkıyor. Kırtasiye yardımı adı altında sunulan destek ödemeleri için başvurular ne zaman yapılacağı merakla soruluyor. 2023-2024 eğitim yılı takvimi sonrasında okulların 11 Eylül’de başlayacak. İlk ve orta eğitim kurumlarında bu tarih geçerli iken yüksek öğretim kurumları açılış için Eylül sonu Ekim başını bekleyecek. Üniversite öğrencileri KYK burslarının yanı sıra VGM burslarından da faydalanabilecek. Geçtiğimiz sezon Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ortaöğretim öğrencilerine 500 TL ve üniversite öğrencilerine ise 1250 TL aylık ödeme yapmıştı. 2023-2024 eğitim yılı için yapılacak ödeme miktarı ile birlikte başvuru tarihleri araştırılıyor.

Geçtiğimiz seneye bakılacak olunursa başvurular Kasım ayında başlamıştı. Bu senede aynı zamanda başvuruların başlaması ve hemen ödenmesi planlanıyor. Türkiye Eğitim Vakfı ve Eczacıbaşı topluluğu da destek ödemesi yapmakta. YKS sınavında ilk 20 bine giren ve ülkemizdeki üniversitelerin 4 senelik bölümünde okuyan ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye bu sene burs verilecek.

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