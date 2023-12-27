TBMM onay verdi: 10 milyon emekliye ek ödeme

TBMM onay verdi: 10 milyon emekliye ek ödeme
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-12-2023 22:35

Yılın sona erdiği bu günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) gelen onay, emekli vatandaşlara müjdeli bir haber getirdi. 10 milyon emekliyi ilgilendiren bu karar, finansal özgürlük kapılarını aralayarak ekonomik ferahlık vadederken, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası ve Akbank gibi önemli finans kuruluşları da emeklilere özel kredi kampanyalarını devreye soktu. Bu kredi fırsatları, emekli vatandaşlara düşük faizli kredilerle ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşı alan bireyler için online bankacılık hizmetleri üzerinden özel kredi kampanyalarını başlattı. Hızlı ve pratik başvuru süreçleri ile birlikte sunulan 3 aylık ödeme erteleme seçeneği, acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emeklilere önemli bir avantaj sağlıyor. Garanti Bankası ve Akbank ise emekli müşterilerine yönelik kredi başvurularını kolaylaştıran platformlar sunuyor. Bu bankaların şubeleri veya mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular, hızlı bir şekilde sonuçlanarak emeklilere finansal çözümler sunuyor.

Ayrıca, Garanti Bankası ve Akbank gibi kuruluşlar, emekli vatandaşlara özel olarak borç birleştirme kredileri sunuyor. Bu sayede, emekliler diğer bankalardaki borçlarını daha düşük faiz oranlarıyla birleştirerek finansal kontrolü ellerine alabiliyorlar. Kimlik belgeleriyle banka şubelerini ziyaret eden emeklilere birebir danışmanlık hizmeti sunularak, ihtiyaçlarına özel çözümler üretiliyor.

Benzer Haberler
4A, 4B, 4C ve EYT emeklilerini ilgilendiren haber: Resmi gazetede bugün yayınlandı 4A, 4B, 4C ve EYT emeklilerini ilgilendiren haber: Resmi gazetede bugün yayınlandı
Bu Kampanyayı Sadece Opel Yapar! Sıkı Durun Yeni İndirim Geldi! Bu Kampanyayı Sadece Opel Yapar! Sıkı Durun Yeni İndirim Geldi!
1 - 20 yıl Asgari Ücretli çalışanlara müjde! 400 bin TL ödeme alacak 1 - 20 yıl Asgari Ücretli çalışanlara müjde! 400 bin TL ödeme alacak
Emekliler Bankada Sıraya Girdi: Yüksek Promosyonu Duyanlar Acele Ediyor! Emekliler Bankada Sıraya Girdi: Yüksek Promosyonu Duyanlar Acele Ediyor!
17 bin TL kaç dolar? 2024 Asgari Ücret kaç dolar oldu? 17 bin TL kaç dolar? 2024 Asgari Ücret kaç dolar oldu?
Huawei İyi ki Otomobil Sektörüne Girmiş! Yeni Aito M9 Modeline Yoğun İlgi Var! Huawei İyi ki Otomobil Sektörüne Girmiş! Yeni Aito M9 Modeline Yoğun İlgi Var!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?
  • 25-12-2023 20:18

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı:
  • 26-12-2023 09:09

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı: "Elçin Sangu sandım"

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum
  • 25-12-2023 10:18

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum

2023 yılında evlenen ünlü isimler...
  • 25-12-2023 12:13

2023 yılında evlenen ünlü isimler...