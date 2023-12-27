TBMM onay verdi: 10 milyon emekliye ek ödeme

Yılın sona erdiği bu günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) gelen onay, emekli vatandaşlara müjdeli bir haber getirdi. 10 milyon emekliyi ilgilendiren bu karar, finansal özgürlük kapılarını aralayarak ekonomik ferahlık vadederken, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası ve Akbank gibi önemli finans kuruluşları da emeklilere özel kredi kampanyalarını devreye soktu. Bu kredi fırsatları, emekli vatandaşlara düşük faizli kredilerle ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşı alan bireyler için online bankacılık hizmetleri üzerinden özel kredi kampanyalarını başlattı. Hızlı ve pratik başvuru süreçleri ile birlikte sunulan 3 aylık ödeme erteleme seçeneği, acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emeklilere önemli bir avantaj sağlıyor. Garanti Bankası ve Akbank ise emekli müşterilerine yönelik kredi başvurularını kolaylaştıran platformlar sunuyor. Bu bankaların şubeleri veya mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular, hızlı bir şekilde sonuçlanarak emeklilere finansal çözümler sunuyor.

Ayrıca, Garanti Bankası ve Akbank gibi kuruluşlar, emekli vatandaşlara özel olarak borç birleştirme kredileri sunuyor. Bu sayede, emekliler diğer bankalardaki borçlarını daha düşük faiz oranlarıyla birleştirerek finansal kontrolü ellerine alabiliyorlar. Kimlik belgeleriyle banka şubelerini ziyaret eden emeklilere birebir danışmanlık hizmeti sunularak, ihtiyaçlarına özel çözümler üretiliyor.